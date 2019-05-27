McDonnell: İşçi Partisi Brexit oylamasında halk desteğini almalı

– Birleşik Krallık gölge Maliye Bakanı John McDonnell, İşçi Partisi'nin ülkenin Avrupa Birliği'nden (AB) ayrılması konusunda kamuoyunu desteklemesi gerektiğini belirtti.

McDonnell yaptığı Twitter paylaşımında, "Dün gece aldığımız hasardan saklanamayız. Ortam bu kadar ayılmışken insanları bir araya toplamak kolay olmayacak. Şimdi, anlaşmasız bir Brexit tehdidiyle karşı karşıyayız, halk oylamasında halkı geri alarak tarafımızı ve ülkemizi birleştirmeliyiz" ifadelerine yer verdi.

İşçi Partisi'nin açıklaması Avrupa Parlamentosu seçimlerinde alınan ve partinin parlamentodaki koltuklarının neredeyse yarısını kaybetmesine sebep olan sonuçları ardından geldi.

Kaynak: DHA

- İstanbul