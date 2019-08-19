McDonnell: İşçi Partisi anlaşmasız Brexit'i durdurmak için elinden geleni yapacak

19.08.2019 12:13

İşçi Partisi Gölge Maliye Bakanı John McDonnell, İşçi Partisi'nin Birleşik Krallık'ın Avrupa Birliği'nden (AB) anlaşmasız ayrılmaması için (anlaşmasız Brexit) elinden geleni yapacağını söyledi.

McDonell BBC'ye yaptığı açıklamada İşçi Partisi lideri Jeremy Corbyn'in Birleşik Krallık'ın AB'den anlaşmasız ayrılmasını önlemek için gelecek hafta muhalefet partilerle bir araya gelmeyi planladığını belirtti.

Bunun yanında Corbyn'in gün içinde seçmenlere ülkenin bir Brexit krizinde olduğu ve Tory üyelerinin "ülkeyi yüzüstü bırakmaları" sebebiyle bir seçim gerektiği yönünde açıklama yapması bekleniyor.

Hafta sonu kamuya sızdırılan bazı belgeler, anlaşmasız Brexit'in Birleşik Krallık'ı yakıt, gıda, ilaç, İrlanda'yla sınır problemi ve diğer sorunlarla karşı karşıya bıraktığını ortaya koymuştu.

Kaynak: DHA