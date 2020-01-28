28.01.2020 12:30 | Son Güncelleme: 28.01.2020 12:30

McDonald's, Japonya'daki restoranlarında menüsüne 'pirinç burger'i ekliyor.



Dünyanın en büyük fast food restoran zincirlerinden biri olan McDonald's, Japonya nüfusunun vazgeçilmez gıdası pirinci sandviç ekmeği yerine kullanarak müşterilerine yeni bir ürün sunacak. Pirinç burgerler şimdilik sadece akşam saatlerinde özel menü olarak Japonya genelindeki restoranlarda yer alacak. Euronews.com'da Görüntüle