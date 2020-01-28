McDonald's, Japonya'daki restoranlarında menüsüne 'pirinç burger'i ekliyor
Haberler » Dünya » McDonald's, Japonya'daki restoranlarında menüsüne 'pirinç burger'i ekliyor - Haberler

McDonald's, Japonya'daki restoranlarında menüsüne 'pirinç burger'i ekliyor

Dünyanın en büyük fast food restoran zincirlerinden McDonald’s, Japonya’daki restoranlarında menüsüne ‘pirinç burger’i ekliyor.

28.01.2020 12:30 | Son Güncelleme: 28.01.2020 12:30
McDonald's, Japonya'daki restoranlarında menüsüne 'pirinç burger'i ekliyor

McDonald's, 'daki restoranlarında menüsüne 'pirinç burger'i ekliyor.


Dünyanın en büyük fast food restoran zincirlerinden biri olan McDonald's, Japonya nüfusunun vazgeçilmez gıdası pirinci sandviç ekmeği yerine kullanarak müşterilerine yeni bir ürün sunacak. Pirinç burgerler şimdilik sadece akşam saatlerinde özel menü olarak Japonya genelindeki restoranlarda yer alacak. Euronews.com'da Görüntüle

Kaynak: Euronews.com

Haberler.com Google NewsTakip Et Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et

Manşet

Haberler