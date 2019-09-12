Mccormack: vergi ertelemesi ticaret savaşının sonu değil

12.09.2019 12:08

– Uluslararası derecelendirme kuruluşu Fitch Başkanı James McCormac, ABD Başkanı Donald Trump'ın Çin'den gelen 250 milyar dolar değerindeki ürünlere uygulayacağını duyurduğu yeni ek gümrük vergilerini iki hafta erteleyerek gösterdiği "iyi niyet"in iki ülke arasındaki ticaret savaşının sonu olmadığı görüşünde olduğunu söyledi.

Trump'ın, Çin'in gümrük vergisi uygulanması planlanan 16 ABD ürününü listeden çıkarması üzerine gelen kararı etkisiyle Asya piyasaları yükseldi.

Kararın yükselen gerginlikleri hafifiletme konusunda başarılı olduğunu söyleyen McCormac, bu gelişmelerin tarafların bir anlaşmaya vardığı yönünde yorumlanmaması gerektiğini belirtti.

McCormack, "İşler hızla değişiyor, gerçek sebebi görmek kolay değil. Dürüst olmak gerekirse çok fazla detaya girerek sorunların çözüldüğü sonucuna ulaşmak istemem. Bence ticaret savaşlarının sonlanması için önümüzde biraz süre var" dedi.

Kaynak: DHA

- İstanbul