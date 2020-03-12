MCBÜ Rektörü Prof. Dr. Ataç'tan Kovid-19 açıklaması Manisa Celal Bayar Üniversitesi (MCBÜ) Rektörü Prof. Dr. Ahmet Ataç, üniversiteleri bünyesindeki Hafsa Sultan Hastanesinde yapılan testlerde, yeni tip koronavirüse (Kovid-19) rastlanmadığını bildirdi.

Manisa Celal Bayar Üniversitesi (MCBÜ) Rektörü Prof. Dr. Ahmet Ataç, üniversiteleri bünyesindeki Hafsa Sultan Hastanesinde yapılan testlerde, yeni tip koronavirüse (Kovid-19) rastlanmadığını bildirdi.

Prof. Dr. Ahmet Ataç, rektörlükte düzenlediği basın toplantısında, Hafsa Sultan Hastanesindeki Kovid-19 tedbirlerini anlattı.

Hastanede hijyen ve dezenfektasyon başta olmak üzere gerekli tüm tedbirleri aldıklarını, şüpheli hastalara ilgili testlerin yapıldığını kaydeden Ataç, "Hastanemizde Kovid-19 virüsü için özel olarak ayrılmış odalarımız bulunuyor. Yine personelimizin de olaylara karşı müdahale konusunda gerekli donanımları yaptık. Fakat biz yine de üniversitemizin tüm alanlarında dezenfektan ve hijyene yönelik tedbirlerimizi de aldık. Şu ana kadar test sonuçları pozitif çıkan bir hastamız olmadı." dedi.

MCBÜ'de eğitim gören yabancı öğrencilerin eğitim öğretimin başladığı günden bu zamana kadar yurt dışına giriş çıkışlarının olmadığını belirten Ataç, "Öğrenci değişim programlarında, koronavirüs gündeme geldiği günden bu zamana kadar çıkış yaptırmadık. Dışarıdan geleceklerin de Erasmus Uluslararası Ofisinin de belirlediği kapsam çerçevesinde süreci yürütüyoruz." diye konuştu.

Kaynak: AA