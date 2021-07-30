MCBÜ'lü genç mühendislerin mezuniyet sevinci

Manisa Celal Bayar Üniversitesi (MCBÜ) Mühendislik Fakültesi 25'nci dönem mezunları kep atarak mesleğe adım attı.

MCBÜ'nün Muradiye Kampüsü Şehit Prof. Dr. İlhan Varank Yerleşkesi Rekreasyon Alanında gerçekleştirilen Mühendislik Fakültesi mezuniyet töreninde; İnşaat Mühendisliği, Bilgisayar Mühendisliği, Elektrik- Elektronik Mühendisliği, Endüstri Mühendisliği, Gıda Mühendisliği, Bio Mühendislik, Makine Mühendisliği, Metalurji ve Malzeme Mühendisliği Bölümlerinden mezun olan genç mühendisler, diplomalarını alıp kep fırlattı. Konuşma yapan MCBÜ Rektörü Prof. Dr. Ahmet Ataç, "Sevgili mezunlarımız. Hepinize hayırlı bir gelecek diliyor, sevgilerimi sunuyor ve hayatta daima üstün başarılara erişmenizi temenni ediyorum" dedi. Rektör Prof. Dr. Ataç, genç mühendislere ve ailelere gelecekte yapmaları gereken çalışmalarda yol gösterici bilgiler aktardı.

Çeşitli yarışmalarda dereceye giren öğrenciler törende ödüllendirildi. Tören, öğrencilerin hep bir ağızdan 'Mühendislik Yemini' etmeleri ve kep atmayla sona erdi.

Kaynak: Bültenler