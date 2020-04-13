MCBÜ Hafsa Sultan Hastanesinden hayırseverlere teşekkür Manisa Celal Bayar Üniversitesi Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Kamil Vural, hastanelerine bağış yapan kurum ve hayırseverlere teşekkür etti.

Manisa Celal Bayar Üniversitesi Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Kamil Vural, hastanelerine bağış yapan kurum ve hayırseverlere teşekkür etti.

Prof. Dr. Vural, yaptığı açıklamada, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgının ardından bütün sağlık kuruluşlarının yoğun bir dönem geçirdiğini belirtti.

Bu dönemde toplumun her kesiminin sağlık kuruluşlarına ciddi destekte bulunduğunu hatırlatan Vural, şöyle konuştu:

"Özellikle Vestel Beyaz Eşya bu süreçte Hafsa Sultan Hastanemize çok büyük destekte bulundu. İhtiyacımız olan buzdolabı, çamaşır makinesi, bulaşık makinesi ve televizyon gibi ürünleri karşıladı. Bunun dışında ticaret ve sanayi odası gibi kurumlarımız, iş adamlarımız, organize sanayi bölgesindeki firmalarımız ve hayırseverlerimiz de yardımlarda bulundu."

Vural, bu zorlu süreçte sağlık çalışanlarını yalnız bırakmayan kurum ve hayırseverlere teşekkür etti.

Kaynak: AA