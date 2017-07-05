Mbd Genel Başkanının Gözaltına Alınması

Sakarya'da bir soruşturma kapsamında gözaltına alınan Milli Birlik ve Düşünce Derneği (MBD) Genel Başkanı E.E. adliyeye sevk edildi.



Alınan bilgiye göre, Sakarya Cumhuriyet Başsavcılığınca başlatılan bir soruşturma kapsamında İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şubesi ekiplerince gözaltına alınan E.E'nin emniyetteki işlemleri tamamlandı.



Yenikent Devlet Hastanesinde sağlık kontrolünden geçirilen E.E, adliyeye sevk edildi. E.E'nin savcılıktaki işlemleri devam ediyor.



E.E. 30 Haziran'da Sakarya'da bir soruşturma kapsamında gözaltına alınmıştı.



Konuyla ilgili Sakarya Valiliğinden yapılan açıklamada, bazı haber sitelerinde CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun partisinin İstanbul Milletvekili Enis Berberoğlu'nun tutuklanmasına tepki olarak başlattığı yürüyüşün Sakarya kesimine ilişkin "Kılıçdaroğlu'na suikastı Sakarya Emniyeti son anda önledi" şeklinde haberler çıktığı ve bu haberlerin gerçeği yansıtmadığı belirtilerek, "Milli Birlik ve Düşünce Derneği Genel Başkanı E.E, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce yürütülmekte olan konusu farklı bir soruşturma kapsamında gözaltına alınmış olup tahkikat tamamlandığında cumhuriyet başsavcılığına sevk edilecektir." ifadelerine yer verilmişti.