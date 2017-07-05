Mbd Genel Başkanı Erdem Ercan Tutuklandı

Sakarya'da bir soruşturma kapsamında adliyeye sevk edilen Milli Birlik ve Düşünce Derneği (MBD) Genel Başkanı Erdem Ercan çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.



Sakarya Cumhuriyet Başsavcılığınca 'Silahlı Terör Örgütü Üyeliği' suçlaması ile gözaltına alınan ve sabah saatlerinde adliyeye sevk edilen Milli Birlik ve Düşünce Derneği (MBD) Genel Başkanı Erdem Ercan hakim karşısına çıktı. Ercan, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. - SAKARYA