MBB Kentkart Şubesi Üniversitenin İçinde Açıldı - Haberler
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MBB Kentkart Şubesi Üniversitenin İçinde Açıldı

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MBB Kentkart Şubesi Üniversitenin İçinde Açıldı

MBB Kentkart Şubesi Üniversitenin İçinde AçıldıMardin Büyükşehir Belediyesi Kent A. Ş, üniversitelerin başlamasıyla birlikte öğrencilere hizmet vermek adına Artuklu Üniversitesi yerleşkesi Turizm Fakültesi içerisinde şube açtı.

MBB Kentkart Şubesi Üniversitenin İçinde AçıldıMardin Büyükşehir Belediyesi Kent A. Ş, üniversitelerin başlamasıyla birlikte öğrencilere hizmet vermek adına Artuklu Üniversitesi yerleşkesi Turizm Fakültesi içerisinde şube açtı. 27 Eylül Pazartesi günü üniversitelerde yüz yüze eğitimin başlaması ile birlikte kent genelinde yoğunluk yaşanmaya başladı. Mardin Büyükşehir Belediyesi Kent A. Ş, kent genelinde yaşanan yoğunluğun kentkart şubelerinde yaşanmaması için günler öncesinden Artuklu Üniversitesi kampüsünde, şube açma çalışmalarını başlatmıştı. Yer tahsisi, malzeme ve alt yapı çalışmaları biten kentkart Şubesi, bugün itibari ile Artuklu Üniversitesi Turizm Meslek Yüksek Okulu içerisinde öğrencilere hizmet vermeye başladı. Üniversite öğrencileri, şubelerimizde yoğunluğun yaşanmaması adına, kentkart teminini buradan gerçekleştirebilirler.

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