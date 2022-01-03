MBB Gençlik Merkezinde satranç kursu düzenlendi
AA / Osman Öksüz - Haberler | Güncel
Mardin Büyükşehir Belediyesi Kültür, Turizm ve Sosyal İşler Daire Başkanlığına bağlı Gençlik Merkezi'nde satranç kursu açıldı.
MARDİN (AA) - Mardin Büyükşehir Belediyesi Kültür, Turizm ve Sosyal İşler Daire Başkanlığına bağlı Gençlik Merkezi'nde satranç kursu açıldı.
Gençlik Merkezinde düzenlenen kursta satranç oynamayı öğrenen gençlerin analitik düşünmeyi, büyük resmi görme yetilerini geliştirerek yeni başarılar kazanması hedefleniyor.
Satranç kursuna katılmak isteyen gençler, Mardin Artuklu ilçesinde Ravza Caddesi ve Kızıltepe kavşağındaki Gençlik Merkezine kayıt yaptırabilir.
AA / Osman Öksüz - Son Dakika Haberleri
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