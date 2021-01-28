Mbaye Diagne, West Bromwich'e satıldı
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Mbaye Diagne, West Bromwich'e satıldı

28.01.2021 12:44 | Son Güncelleme: 28.01.2021 12:48
Mbaye Diagne, West Bromwich'e satıldı

Senegalli golcü Diagne için Galatasaray ile West Bromwich kulübü her konuda anlaştı.

Senegalli golcü Diagne için Galatasaray ile West Bromwich kulübü her konuda anlaştı.

Fanatik'in ilk olarak duyurduğu flaş transfer haberinde Diagne'nin sabah saatlerinde Galatasaray'ın sponsor hastanesinde sağlık kontrolünden geçtiği belirtildi. Diagne işlemler tamamlanınca İngiltere'ye gidecek ve yeni kulübüne imzayı atacak. Bu transferi Galatasaray Yönetimi de doğruladı. Diagne'nin ayrılığı sonrası Galatasaray harcama limitinde artış yakalamış olacak. Sarı Kırmızılı ekipte giden isimlerin netleşmesi sonrası gelecek isimler konusunda da hareketlilik yaşanması bekleniyor.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı

Haber Yorumları (1)
FENERLY: dün kiralıktı , bugün satıldı :)
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