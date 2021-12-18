Mbaye Diagne sakatlandı - Haberler
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Mbaye Diagne sakatlandı

Mbaye Diagne sakatlandı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Galatasaray'ın Senegalli futbolcusu Mbaye Diagne, Medipol Başakşehir maçında sakatlandı ve 66. dakikada yerini Mustafa Muhamme'de bıraktı.

BAŞAKŞEHİR , İSTANBUL (İHA) - Galatasaray'ın Senegalli futbolcusu Mbaye Diagne, Medipol Başakşehir maçında sakatlandı ve 66. dakikada yerini Mustafa Muhamme'de bıraktı.

Spor Toto Süper Lig'in 17. haftasında sahasında Medipol Başakşehir ile karşılaşan Galatasaray'da Senegalli golcü Mbaye Diagne sakatlandı ve oyuna devam edemedi. Diagne, mücadelenin 64. dakikasında bir pozisyon sonrasında yerde kaldı. Ayağının üzerine basmakta zorlanan Diagne sağlık ekiplerinin yardımıyla saha kenarına geldi.

Karşılaşmaya 11'de başlayan Mbaye Diagne 66. dakikada yerini Mustafa Muhammed'e bıraktı.

(Oğuzhan Ort - Mehmet Şirin Topaloğlu/İHA)

Mbaye Diagne sakatlandı

Mbaye Diagne sakatlandı

Mbaye Diagne sakatlandı

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

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