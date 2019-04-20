Mbaye Diagne Galatasaray'da 8., Ligde 28. Golünü Attı

Galatasaray'ın Senegalli golcüsü Mbaye Diagne, Kayserispor maçında attığı golle sarı-kırmızılı forma ile 9., ligin genelinde ise 28. kez rakip fileleri havalandırdı.

Spor Toto Süper Lig'inde Kayserispor ile sahasında karşılaşan Galatasaray'da golcü futbolcu Mbaye Diagne, sahneye çıktı. Müsabakanın 16. dakikasında rakip fileleri havalandıran Diagne, takımı 1-0 gerideyken eşitliği sağladı. 42. dakikada kazanılan penaltıda topun başına geçen başarılı futbolcu, meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu ve takımını 2-1 öne geçirdi.

Senegalli futbolcu, bu sezon sarı-kırmızılı forma ile 8. golünü kaydederken, ligde ise 28. kez gol sevincini yaşadı. 27 yaşındaki futbolcu şu anda Süper Lig'de gol krallığında zirvede bulunuyor.

Diagne ayrıca sarı-kırmızılı forma ile attığı 8 golün 5'ini penaltıdan kaydetti. - İSTANBUL

Kaynak: İHA