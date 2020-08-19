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Mbappe'nin Şampiyonlar Ligi finalindeki rakip tercihi Olympique Lyon

Fransa 1. Futbol Ligi (Ligue 1) ekiplerinden Paris Saint-Germain'de (PSG) forma giyen Kylian Mbappe, UEFA Şampiyonlar Ligi finalinde Olympique Lyon ile karşılaşmayı tercih edeceğini söyledi.

Mbappe'nin Şampiyonlar Ligi finalindeki rakip tercihi Olympique Lyon
19.08.2020 10:39 | Son Güncelleme: 19.08.2020 11:08

Fransa 1. Futbol Ligi (Ligue 1) ekiplerinden Paris Saint-Germain'de (PSG) forma giyen Kylian Mbappe, UEFA Şampiyonlar Ligi finalinde Olympique Lyon ile karşılaşmayı tercih edeceğini söyledi.

Basın toplantısında konuşan Fransız futbolcu, Şampiyonlar Ligi yarı finalinde Leipzig'i 3-0 yendikleri karşılaşmada iyi bir takım oyunu sergilediklerini ve şampiyonluğa ulaşacaklarına inandığını belirterek, "Fransa'nın 2018'de Dünya Kupası'nı kazandığı zamanlarla aynı titreşimi, şu anda da yaşıyorum. Çünkü harika bir takımımız var ve herkes buradaki önemini biliyor. Bu nedenle sahadaki görevini iyi yerine getiriyor." değerlendirmesinde bulundu.

Başarılarının sırrının arkadaşlık olduğunu vurgulayan 21 yaşındaki futbolcu, "Takım arkadaşlarımla saha dışında da çok fazla zaman geçiriyoruz. Bu çok önemli çünkü kupalar bu dostluk sayesinde gelir. Bu sayede sahada takım arkadaşınız için daha fazla fedakarlık yapar ve efor sarfedersiniz." diye konuştu.

Saint Etienne ile 24 Temmuz'da oynadıkları Fransa Kupası finalinde sakatlandığını hatırlatan Kylian Mbappe, "O sakatlığın ardından Şampiyonlar Ligi benim için bitti diye düşündüm. Ama ertesi sabah uyandığımda oynayamasam bile bu turnuva boyunca arkadaşlarımın yanında kalarak onlara moral vermeye devam etme kararı aldım. Sadece maç eksiğim var ama finale hazırım." ifadelerini kullandı.

Finaldeki rakiplerine ilişkin görüşlerini paylaşan Fransız futbolcu, "Tercihim, Fransa ekibi olduğu için Olympique Lyon ile finalde karşılaşmak. Ama Bayern Münih olursa da sorun değil." şeklinde konuştu.

Kaynak: AA

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