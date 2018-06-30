Mbappe, Milli Takımda Alacağı Primleri Hayır Kurumuna Bağışlayacak

Fransa Milli Takımının genç yeteneği Mbappe, Dünya Kupası son 16 turu maçında Arjantin'e 2 gol atarak mücadelenin yıldızı olmayı başardı.

19 yaşındaki Fransız yıldız, gösterdiği performansla şimdiden Dünya Kupası'nın en dikkat çekici oyuncularından biri olmayı başarırken milli takım formasıyla ilgili yaptığı çıkışla da herkesin takdirini kazandı.

"PRİMLERE GEREK YOK"

Milli Takım forması giydikleri için elde edecekleri gelirler hakkında konuşan Mbappe, "Futbolcular, Milli forma giydiği için para almamalı. Primlere gerek yok" ifadelerini kullandı.

Fransız yıldız bu sebeple milli takım forması giydiği için elde edeceği gelirleri hayır kurumlarına bağışlayacağını açıkladı.