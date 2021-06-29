Mbappe kaçırdı, İsviçre turladı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Mbappe kaçırdı, İsviçre turladı

Mbappe kaçırdı, İsviçre turladı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

EURO 2020 Avrupa Şampiyonası Son 16 Turu'nda İsviçre, Fransa'yı penaltılarda 5-4 mağlup ederek çeyrek finale yükseldi.

EURO 2020 Avrupa Şampiyonası Son 16 Turu'nda İsviçre, Fransa'yı penaltılarda 5-4 mağlup ederek çeyrek finale yükseldi.

Bükreş Stadı'nda oynanan müsabakanın 15. dakikasında İsviçre Seferovic ile 1-0 öne geçti. İlk yarı İsviçre'nin üstünlüğü ile noktalanırken, ikinci yarıda dakikalar 55'i gösterirken Ricardo Rodriguez penaltı atışından yararlanamadı. Penaltının ardından 57. dakikada Benzema beraberliği getiren golü kaydetti. Bu golden 2 dakika sonra 59'da yeniden sahneye çıktı ve skoru 2-1'e getirdi. Fransa 75. dakikada Pogba ile farkı 2'ye çıkardı ve skor 3-1 oldu. 81. dakikada Seferovic yeniden rakip fileleri havalandırarak, 3-2'yi yakaladı. 90. dakikada ise Gavranovic İsviçre'ye beraberliği getiren golü kaydederek müsabakayı uzatmalara götürdü. Uzatma devrelerinde skor değişmedi ve karşılaşma penaltılara gitti. Penaltılarda Fransa'nın yıldız futbolcusu Kylian Mbappe'nin atışı kaçırmasıyla Vladimir Petkovic'in öğrencileri çeyrek final biletini aldı.

İsviçre, çeyrek finalde 2 Temmuz Cuma günü İspanya ile oynayacak.

-İHA-

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Ali Babacan Süleyman Soylu Vladimir Putin Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Seda Sayan Acun Ilıcalı Şevval Şahin Kaan Yıldırım
Spor Ali Koç Fatih Terim Metin Oktay Taylan Antalyalı Halil İbrahim Dervişoğlu
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Mbappe kaçırdı, İsviçre turladı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 29.6.2021 08:53:15. #1.14#

title