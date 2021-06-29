Mbappe kaçırdı, İsviçre turladı

EURO 2020 Avrupa Şampiyonası Son 16 Turu'nda İsviçre, Fransa'yı penaltılarda 5-4 mağlup ederek çeyrek finale yükseldi.

EURO 2020 Avrupa Şampiyonası Son 16 Turu'nda İsviçre, Fransa'yı penaltılarda 5-4 mağlup ederek çeyrek finale yükseldi.

Bükreş Stadı'nda oynanan müsabakanın 15. dakikasında İsviçre Seferovic ile 1-0 öne geçti. İlk yarı İsviçre'nin üstünlüğü ile noktalanırken, ikinci yarıda dakikalar 55'i gösterirken Ricardo Rodriguez penaltı atışından yararlanamadı. Penaltının ardından 57. dakikada Benzema beraberliği getiren golü kaydetti. Bu golden 2 dakika sonra 59'da yeniden sahneye çıktı ve skoru 2-1'e getirdi. Fransa 75. dakikada Pogba ile farkı 2'ye çıkardı ve skor 3-1 oldu. 81. dakikada Seferovic yeniden rakip fileleri havalandırarak, 3-2'yi yakaladı. 90. dakikada ise Gavranovic İsviçre'ye beraberliği getiren golü kaydederek müsabakayı uzatmalara götürdü. Uzatma devrelerinde skor değişmedi ve karşılaşma penaltılara gitti. Penaltılarda Fransa'nın yıldız futbolcusu Kylian Mbappe'nin atışı kaçırmasıyla Vladimir Petkovic'in öğrencileri çeyrek final biletini aldı.

İsviçre, çeyrek finalde 2 Temmuz Cuma günü İspanya ile oynayacak.

-İHA-

Kaynak: İhlas Haber Ajansı