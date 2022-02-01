Mbappe hangi takıma gitti, PSG'de yok mu, neden yok? Mbappe nereye transfer oldu, maaşı ne kadar, kaç Euro? Mbappe Real Madrid'e mi transfer oldu?
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PSG'nin en iyi forvetlerinden kabul edilen Kylian Mbappe, Real Madrid'e transfer oldu. Kylian Mbappe'nin yeni takımda yıllık kazanacağı miktar sosyal medyada gündem olmuştu. Peki, Mbappe hangi takıma gitti, PSG'de yok mu, neden yok? Mbappe nereye transfer oldu? Mbappe Real Madrid'e mi transfer oldu? Maaşı ne kadar, kaç Euro? Mbappe'nin yıllık kazancı ne kadar? İşte bilgiler...
Real Madrid uzun süredir peşinde koştuğu Kylian Mbappe'yi kadrosuna katmaya hazırlanıyor. Fransız golcüyle rekor bir anlaşmaya varan Eflatun-beyazlılar, Mbappe'ye yıllık 50 milyon euro ödeyecek. Mbappe hangi takıma gitti, PSG'de yok mu, neden yok? Mbappe nereye transfer oldu, maaşı ne kadar, kaç Euro? Mbappe Real Madrid'e mi transfer oldu?
Real Madrid, Paris Saint-Germain'in yıldızı Kylian Mbappe transferinde mutlu sona ulaştı. İspanyol devi, 30 Haziran itibarıyla serbest kalacak Fransız golcü için bonservis ücreti ödemeyecek. Mbappe, Real Madrid'de yıllık yaklaşık 50 milyon euro kazanacak. Eflatun-beyazlılardan tarihi bir kazanç elde edecek dünyaca ünlü yıldız, saatte 5 bin 723 euroyu cebine koyacak.
Bild gazetesinin haberine göre, Real Madrid, sezon sonunda Paris Saint-Germain'le sözleşmesi bitecek Kylian Mbappe'yle anlaşmaya vardı. İspanyol devi bonservissiz olarak kadrosuna kattığı Fransız golcüye yılda yaklaşık 50 milyon euro ödeyecek.
Real Madrid geçen yaz Kylian Mbappe için Paris Saint-Germain'e 200 milyon euro teklif etmiş ancak Fransız ekibi bu transfere onay vermemişti. PSG formasıyla bu sezon 27 maça çıkan Kylian Mbappe, 19 gol ve 15 asist üretti.
Real Madrid'den yılda 50 milyon euroyu cebine koyacak Mbappe, saatte 5 bin 273, günde 137 bin 360, haftada 961 bin 500, ayda ise 4.2 milyon euro kazanacak.