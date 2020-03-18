MB-Uluslararası yatırım pozisyonu açığı 366.2 milyar dolar Türkiye'nin yurt dışı varlıkları ile yurt dışına olan yükümlülüklerinin farkı olarak tanımlanan net uluslararası yatırım pozisyonu açığı, 2019 yıl sonundaki 353.0 milyar dolardan, Ocak sonunda 366.2 milyar dolara yükseldi.

Türkiye'nin yurt dışı varlıkları ile yurt dışına olan yükümlülüklerinin farkı olarak tanımlanan net uluslararası yatırım pozisyonu açığı, 2019 yıl sonundaki 353.0 milyar dolardan, Ocak sonunda 366.2 milyar dolara yükseldi.

Merkez Bankası verilerine göre, Ocak sonu itibarıyla, Uluslararası Yatırım Pozisyonu (UYP) verilerine göre, Türkiye'nin yurt dışı varlıkları, 2019 yıl sonuna göre yüzde 0.7 azalışla 250.2 milyar dolara gerilerken, yükümlülükleri yüzde 1.9 artışla 616.4 milyar dolara yükseldi.

Varlıklar alt kalemleri 2019 yıl sonuna göre;rezerv varlıklar yüzde 2.9 azalışla 102.5 milyar dolara inerken,diğer yatırımlar yüzde 1.1 artışla 96.9 milyar dolara yükseldi.Diğer yatırımlar alt kalemlerinden bankaların Yabancı Para ve Türk Lirası cinsinden efektif ve mevduatları yüzde 2.6 artışla 48.7 milyara çıktı.Yükümlülükler alt kalemleri incelendiğinde, doğrudan yatırımlar (sermaye ve diğer sermaye) piyasa değeri ile döviz kurlarındaki değişimlerin de etkisiyle 2019 yıl sonuna göre yüzde 9.6 artışla 182.1 milyar dolara yükseldi.Portföy yatırımları yüzde 1.9 azalışla 133.3 milyara geriledi. Yurt dışı yerleşiklerin hisse senedi stoku yüzde 2.5 artışla 33.4 milyar dolara, DİBS stoku yüzde 0.4 artışla 15.5 milyar dolara çıkarken, Hazine'nin tahvil stoku (yurt içi yerleşiklerce alınan tahvil stoku düşüldükten sonra) ise yüzde 6.5 azalışla 46.0 milyar dolara geriledi.Aynı dönemde, diğer yatırımlar yüzde 0.7 azalarak 301.0 milyar dolara indi. Yurt dışı yerleşiklerin yurt içi yerleşik bankalardaki Yabancı Para mevduatı, 2019 yıl sonuna göre yüzde 0.3 azalarak 34.6 milyar dolara inerken, TL mevduatı yüzde 11.5 artarak 15.2 milyar dolara yükseldi.Bankaların toplam kredi stoku yüzde 2.5 azalarak 66.8 milyar dolara, diğer sektörlerin toplam kredi stoku yüzde 1.2 azalarak 96.6 milyar dolara geriledi.

Kaynak: DHA