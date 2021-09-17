MB toplantısı ne zaman? Merkez Bankası toplantısı tarihi ve saati! - Haberler
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MB toplantısı ne zaman? Merkez Bankası toplantısı tarihi ve saati!

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MB toplantısı ne zaman? Merkez Bankası toplantısı tarihi ve saati!

Merkez Bankası toplantısı sonrası açıklanacak faiz kararına odaklanıldı. Bu kapsamda MB toplantısı ne zaman? Merkez Bankası toplantısı tarihi belli oldu mu? PPK toplantısı ne zaman yapılacak?

MB toplantısı ne zaman? PPK toplantısı ne zaman yapılacak? sorularının yanıtları merak ediliyor. Ağustos ayı toplantısında faizi sabit bırakma kararı alan Merkez Bankası, eylül ayı toplantısında ise yeni kararını açıklayacak. İşte, Merkez Bankası toplantısı tarihi!

MB TOPLANTISI NE ZAMAN?

Merkez Bankası faiz kararı, eylül ayında politika faizinin hangi seviyede tutulacağını gösterecek. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Para Politikası Kurulu toplantısı 23 Eylül'de gerçekleştirilecek. Faiz kararı saat 14.00'te açıklanacak. Haberler.com sizler için en doğru bilgileri araştırıyor. Doğru kaynak için doğru yerdesiniz.

MERKEZ BANKASI FAİZ KARARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Para Politikası Kurulu toplantısı 23 Eylül'de gerçekleştirilecek. Faiz kararı saat 14.00'te açıklanacak.

Kurul, son toplantısında politika faizi olan bir hafta vadeli repo ihale faiz oranını yüzde 19 düzeyinde sabit tutmuştu.

Hazine ve Maliye Bakanlığı haziran ayı bütçe gerçekleşmelerini 15 Eylül'de duyuracak. Haberler.com haberini okuyorsunuz. Haber kaldığı yerden devam ediyor.

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