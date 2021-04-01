MB toplantısı ne zaman? Merkez Bankası toplantısı konuları neler?
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MB toplantısı ne zaman? Merkez Bankası toplantısı konuları neler?

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MB toplantısı ne zaman? Merkez Bankası toplantısı konuları neler?

Açıklanan son faiz kararının ardından gelişmeler merak ediliyor. Merkez Bankası Başkanı'nın değişmesi ve dolar kurunun artması sonrası vatandaşlar MB toplantısı ne zaman? Merkez Bankası toplantısı tarihi, saati belli mi? sorularının yanıtlarını merak ediyor.

Faizlerdeki dalgalanalar sonucu merkez bankası toplantısı merak ediliyor. Peki,MB toplantısı ne zaman? MB toplantı tarihi! Detaylar haberimizde.

MB NEDİR?

Merkez bankası (rezerv bankası, para otoritesi), bir ülkenin ya da ülkeler grubunun para politikasından sorumlu kurumdur. Merkez bankasının temel amacı para biriminin ve para arzının istikrarının sürdürülmesidir. Fakat merkez bankalarının bunun dışında bankacılık sektörünün son kredi mercii olmak, faiz haddinin kontrolü gibi görevleri de vardır. Bunun yanında merkez bankasının, bankalar ve diğer finansal kurumları, tedbirsizlik ve dolandırıcılığa karşı denetlemek gibi yetkileri de olabilir.

MB TOPLANTISI KONULARI NELER?

TCMB'nin araç bağımsızlığına ilişkin soruya ise Kavcıoğlu, "Merkez Bankası'na enflasyonu kalıcı bir şekilde düşürmek için elindeki araçları kullanmak konusunda kanunla araç bağımsızlığı verilmiştir. Merkez Bankamız da değişen dünya koşulları altında ve başta enflasyon görünümü olmak üzere yurtiçi makro ekonomik gelişmeler ışığında para politikası araçlarını günün şartlarına göre bağımsız şekilde kullanmaya devam edecektir." yanıtını verdi.

MERKEZ BANKASI TOPLANTISI NE ZAMAN 2021 NİSAN?

Merkez Bankası toplantısı 15 Nisan 2021'de yapılacak.

Dilek Ulusan
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