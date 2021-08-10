MB toplantısı ne zaman? 2021 Merkez Toplantısı faiz kararları ne zaman açıklanacak? MB toplantısı hangi gün, hangi saatte belli olacak?

Son Dakika: Merkez Bankası faiz kararı son dakika gelişmeleri gündemde yer alıyor. Merkez Bankası faiz kararı Para Politikası Kurulu toplantıları sonrasında açıklanıyor. Merakla Merkez Bankası toplantısı günü bekleniyor. Peki, 2021 Ağustos Merkez Bankası faiz kararı ne zaman açıklanacak, toplantı hangi gün? MB toplantısı ne zaman? 2021 Merkez Toplantısı faiz kararları ne zaman açıklanacak? MB toplantısı hangi gün, hangi saatte belli olacak?