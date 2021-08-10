MB toplantısı ne zaman? 2021 Merkez Toplantısı faiz kararları ne zaman açıklanacak? MB toplantısı hangi gün, hangi saatte belli olacak?
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MB toplantısı ne zaman? 2021 Merkez Toplantısı faiz kararları ne zaman açıklanacak? MB toplantısı hangi gün, hangi saatte belli olacak?

MB toplantısı ne zaman? 2021 Merkez Toplantısı faiz kararları ne zaman açıklanacak? MB toplantısı hangi gün, hangi saatte belli olacak?
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Son Dakika: Merkez Bankası faiz kararı son dakika gelişmeleri gündemde yer alıyor. Merkez Bankası faiz kararı Para Politikası Kurulu toplantıları sonrasında açıklanıyor. Merakla Merkez Bankası toplantısı günü bekleniyor. Peki, 2021 Ağustos Merkez Bankası faiz kararı ne zaman açıklanacak, toplantı hangi gün? MB toplantısı ne zaman? 2021 Merkez Toplantısı faiz kararları ne zaman açıklanacak? MB toplantısı hangi gün, hangi saatte belli olacak?

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCBM) faiz kararını açıklayacağı Ağustos ayı toplantısı için geri sayım başladı. Belli aralıklarla düzenlenen ve ekonominin seyrine dair önemli kararlar alınan Merkez Bankası toplantısı, para piyasalarını yakından takip eden kişiler tarafından araştırılıyor. Peki, 2021 Ağustos Merkez Bankası faiz kararı ne zaman açıklanacak, toplantı hangi gün? MB toplantısı ne zaman? 2021 Merkez Toplantısı faiz kararları ne zaman açıklanacak? MB toplantısı hangi gün, hangi saatte belli olacak? İşte detaylar haberimizde...

MERKEZ BANKASI TOPLANTISI NE ZAMAN?

Merkez Bankası Para Politikası Kurulu Toplantısı 12 Ağustos tarihinde yapılacak. Para Politikası Kurulu Toplantısı sonrasında ise faiz kararı açıklanacak.

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MB toplantısı ne zaman? 2021 Merkez Toplantısı faiz kararları ne zaman açıklanacak? MB toplantısı hangi gün, hangi saatte belli olacak? - Haberler
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