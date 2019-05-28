MB - Resmi rezerv varlıkları Nisan'da 92.8 milyar dolara geriledi

Resmi rezerv varlıkları, bir önceki aya göre yüzde 3.6 azalarak 92.8 milyar dolara geriledi.

MB - Resmi rezerv varlıkları Nisan'da 92.8 milyar dolara geriledi

Resmi rezerv varlıkları, bir önceki aya göre yüzde 3.6 azalarak 92.8 milyar dolara geriledi.
Merkez Bankası verilerine göre, bu dönemde döviz varlıkları bir önceki aya göre yüzde 4.3 azalarak 70.7 milyar dolara, altın cinsinden rezerv varlıkları yüzde 1.5 azalarak 20.5 milyar dolara düştü.
 


- İstanbul

Kaynak: DHA
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