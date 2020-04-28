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MB-Resmi rezerv varlıkları Mart'ta yüzde 14.5 azaldı

Resmi Rezerv Varlıkları, Mart ayında, bir önceki aya göre yüzde 14.5 azalarak 92.1 milyar dolara geriledi.

MB-Resmi rezerv varlıkları Mart'ta yüzde 14.5 azaldı
28.04.2020 10:05 | Son Güncelleme: 28.04.2020 10:05

Resmi Rezerv Varlıkları, Mart ayında, bir önceki aya göre yüzde 14.5 azalarak 92.1 milyar dolara geriledi.

Merkez Bankası'nın verilerine göre, bu dönemde alt kalemler itibarıyla, döviz varlıkları yüzde 21.9 azalarak 59.2 milyar dolara gerilerken, altın cinsinden rezerv varlıkları ise yüzde 3.3 artarak 31.4 milyar dolara yükseldi.

Vadesine 1 yıl veya daha az kalmış Merkezi Yönetim ve Merkez Bankası'nın önceden belirlenmiş döviz çıkışları (döviz kredileri, menkul kıymetler ve mevduat işlemlerinden doğan yükümlülükler) aylık bazda yüzde 23.4 artarak 22.4 milyar dolara yükseldi.Bu tutarın 17.4 milyar doları anapara, 5 milyar doları faizden oluşuyor. Ayrıca, Merkez Bankası'nın yurt içi ve yurt dışı yerleşik bankalarla yapmış olduğu finansal türev işlemlerinden kaynaklanan net döviz ve altın yükümlülükleri 30.9 milyar dolar olup, söz konusu tutarın 16.3 milyar doları bir ay vadeli olarak belirlendi.Şarta bağlı döviz çıkışları, 1 yıl içinde ödenecek Hazine garantili dış borçlar ile diğer yükümlülüklerden (Bankacılık sektörünün döviz ve altın cinsinden zorunlu karşılıkları ve akreditifler) oluşuyor.Söz konusu yükümlülükler bir önceki aya göre yüzde 11.1 azalarak 32.7 milyar dolara düştü.

 


Kaynak: DHA

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Ekonomi Manşet

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