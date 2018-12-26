MB / Reel Kesim Güven Endeksi Aralık'ta 1.3 Puan Azaldı (2)

Reel Kesim Güven Endeksi (RKGE) Aralık ayında bir önceki aya göre 1.3 puan azalarak 91.5 puana geriledi.

Merkez Bankası'ndan yapılan açıklamada, "Mevcut toplam sipariş miktarı ve gelecek üç aydaki ihracat sipariş miktarına ilişkin değerlendirmeler, endeksi artış yönünde etkilerken,

genel gidişat,

gelecek üç aydaki toplam istihdam miktarı,

mevcut mamul mal stoku,

gelecek üç aydaki üretim hacmi,

son üç aydaki toplam sipariş miktarı,

sabit sermaye yatırım harcamasına ilişkin değerlendirmeler endeksi azalış yönünde etkilemiştir" denildi ve şu değerlendirme yapıldı:

"Son üç aya yönelik değerlendirmelerde, üretim hacminde azalış bildirenler ile ihracat sipariş miktarında artış bildirenler lehine olan seyrin bir önceki aya göre zayıfladığı, iç piyasa sipariş miktarında azalış bildirenler lehine olan seyrin ise güçlenerek devam ettiği gözleniyor.

"Mevcut toplam siparişlerin mevsim normallerinin altında olduğu yönündeki değerlendirmelerin bir önceki aya göre zayıfladığı, mevcut mamul mal stoklarının seviyesinin mevsim normallerinin üzerinde olduğu yönündeki değerlendirmelerin ise güçlendiği görülüyor.

"Gelecek üç aya yönelik değerlendirmelerde, üretim hacminde azalış bekleyenler ile ihracat sipariş miktarında artış bekleyenler lehine olan seyrin güçlenerek devam ettiği, iç piyasa sipariş miktarında azalış bekleyenler lehine olan seyrin ise zayıfladığı gözleniyor.

"Gelecek 12 aydaki sabit sermaye yatırım harcaması ve gelecek üç aydaki istihdama ilişkin azalış yönlü beklentilerin güçlendiği görülüyor.

"Ortalama birim maliyetlerde, son üç ayda artış olduğunu bildirenler ile gelecek üç ayda artış olacağını bekleyenler lehine olan seyrin zayıfladığı gözleniyor. Gelecek üç aydaki satış fiyatı artış beklentilerinin ise güçlendiği görülüyor.

"Gelecek 12 aylık dönem sonu itibarıyla yıllık üretici fiyat endeksi (ÜFE) beklentisi bir önceki aya göre 3.2 puan azalarak yüzde 24.9 seviyesinde gerçekleşti.

"İçinde bulunduğu sanayi dalındaki genel gidişat konusunda, bir önceki aya kıyasla daha iyimser olduğunu belirtenlerin oranı yüzde 8.0'a gerilerken, aynı kaldığını belirtenlerin oranı yüzde 69.2'ye, daha kötümser olduğunu belirtenlerin oranı ise yüzde 22.8'e yükseldi."

Merkez Bankası verilerine göre, mevsimsellikten arındırılmış reel kesim güven endeksi (RKGE-MA) Aralık'ta bir önceki aya göre 0.9 puan artarak 97.7 puana yükseldi. - İstanbul

Kaynak: DHA