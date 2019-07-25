MB politika faizini 4.25 puan indirerek yüzde 19.75'e düşürdü

Merkez Bankası politika faizi olan bir haftalık repo faizini 4.25 puan düşürerek, yüzde 19.75 düzeyine indirdi.

Merkez Bankası açıklamasında, "Para Politikası Kurulu (Kurul), politika faizi olan bir hafta vadeli repo ihale faiz oranının yüzde 24'ten yüzde 19.75'e indirilmesine karar vermiştir" denildi.



Kaynak: DHA