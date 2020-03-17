MB Para Politikası Kurulu iki gün erken toplandı Merkez Bankası Para Politikası Kurulu, 19 Mart günü yapılması planlanan toplantısını öne çekerek, bugün yapıyor.

Merkez Bankası Para Politikası Kurulu, 19 Mart günü yapılması planlanan toplantısını öne çekerek, bugün yapıyor. Merkez Bankası'ndan yapılan konuyla ilgili açıklamada şöyle denildi: "19 Mart 2020 tarihinde toplanması planlanan Para Politikası Kurulu, koronavirüsün olası "19 Mart 2020 tarihinde toplanması planlanan Para Politikası Kurulu, koronavirüsün olası ekonomik ve finansal etkilerini değerlendirmek üzere bugün toplanmıştır."

Kaynak: DHA