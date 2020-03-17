MB Para Politikası Kurulu iki gün erken toplandı
Merkez Bankası Para Politikası Kurulu, 19 Mart günü yapılması planlanan toplantısını öne çekerek, bugün yapıyor.
17.03.2020 14:08 | Son Güncelleme: 17.03.2020 14:08
Merkez Bankası Para Politikası Kurulu, 19 Mart günü yapılması planlanan toplantısını öne çekerek, bugün yapıyor.
Merkez Bankası'ndan yapılan konuyla ilgili açıklamada şöyle denildi:"19 Mart 2020 tarihinde toplanması planlanan Para Politikası Kurulu, koronavirüsün olası
ekonomik ve finansal etkilerini değerlendirmek üzere bugün toplanmıştır."
Kaynak: DHA