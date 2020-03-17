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Para Politikası Kurulu, Merkez Bankası, Ekonomi

MB Para Politikası Kurulu iki gün erken toplandı

Merkez Bankası Para Politikası Kurulu, 19 Mart günü yapılması planlanan toplantısını öne çekerek, bugün yapıyor.

17.03.2020 14:08 | Son Güncelleme: 17.03.2020 14:08
MB Para Politikası Kurulu iki gün erken toplandı

Merkez Bankası Para Politikası Kurulu, 19 Mart günü yapılması planlanan toplantısını öne çekerek, bugün yapıyor.

Merkez Bankası'ndan yapılan konuyla ilgili açıklamada şöyle denildi:

"19 Mart 2020 tarihinde toplanması planlanan Para Politikası Kurulu, koronavirüsün olası

ekonomik ve finansal etkilerini değerlendirmek üzere bugün toplanmıştır."


Kaynak: DHA

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