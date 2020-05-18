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MB-Özel sektörün dış borçları ilk çeyrekte 3.2 milyar dolar azaldı

Özel sektörün dış borçları, yılın ilk çeyreğinde, 3.0 milyar doları uzun vadeli ve 1.2 milyar doları da kısa vadeli olmak üere toplam 3.2 milyar dolar azaldı.

MB-Özel sektörün dış borçları ilk çeyrekte 3.2 milyar dolar azaldı
18.05.2020 10:17 | Son Güncelleme: 18.05.2020 10:17

Özel sektörün dış borçları, yılın ilk çeyreğinde, 3.0 milyar doları uzun vadeli ve 1.2 milyar doları da kısa vadeli olmak üere toplam 3.2 milyar dolar azaldı.

Merkez Bankası'nın verilerine göre, Mart sonu itibarıyla, özel sektörün yurt dışından sağladığı uzun vadeli kredi borcu, 2019 yıl sonuna göre 3.0 milyar dolar azalarak 177.6 milyar dolara, ticari krediler dışındaki kısa vadeli kredi borcu da 1.2 milyar dolar azalarak 7.8 milyar dolara geriledi. Özel sektörün yurt dışından sağladığı toplam kredi borcu, Mart sonu itibarıyla kalan vadeye göre incelendiğinde, 1 yıl içinde gerçekleştirilecek olan anapara geri ödemelerinin toplamı 45 milyar dolar olarak hesaplandı.

Bu dönemde bankaların uzun vadeli kredi borçlanmaları 1.1 milyar dolar azalırken, tahvil ihracı borçlanmaları 100 milyon dolar artışla 21.3 milyar dolara çıktı.Aynı dönemde, bankacılık dışı finansal kuruluşların kredi biçimindeki borçlanmaları 736 milyon dolar azaldı, tahvil stoku da 123 milyon dolar azalarak 3.6 milyar dolara geriledi. Söz konusu dönemde, finansal olmayan kuruluşların kredi biçimindeki borçlanmaları 861 milyon dolar azaldı, tahvil stoku da 4 milyon dolar azalarak 7.5 milyar dolara düştü.Kısa vadeli kredi borcuna ilişkin olarak ise, 2019 yıl sonuna göre bankaların kredi biçimindeki borçlanmaları 941 milyon dolar azalışla 4.7 milyar dolara, finansal olmayan kuruluşların kredi biçimindeki borçlanmaları da 102 milyon dolar azalışla 1.6 milyar dolara geriledi.Alacaklıya göre dağılım incelendiğinde, uzun vadeli kredi borcuna ilişkin olarak, Mart sonu itibarıyla tahvil hariç özel alacaklılara olan borç, bir önceki yıl sonuna göre 2.8 milyar dolar azalarak 122.5 milyar dolara geriledi.Kısa vadeli kredi borcuna ilişkin olarak ise, tahvil hariç özel alacaklılara olan borcun bir önceki yıl sonuna göre 1.2 milyar dolar azalarak 7.6 milyar dolara düştü.Döviz kompozisyonuna bakıldığında, 177.6 milyar dolar tutarındaki uzun vadeli kredi borcunun yüzde 61.8'ini dolar, yüzde 33.5'ini euro, yüzde 3.0'ünü lira ve yüzde 1.7'sini diğer döviz cinslerinden oluştu.Bunun yanında 7.8 milyar dolar tutarındaki kısa vadeli kredi borcunun yüzde 43.2'sini dolar, yüzde 33.2'sini euro, yüzde 22.9'unu liras ve yüzde 0.7'si diğer döviz cinslerinden oluştu.Sektör dağılımına göre, Mart sonu itibarıyla, 177.6 milyar dolar tutarındaki uzun vadeli toplam kredi borcunun yüzde 42.4'ünü finansal kuruluşların, yüzde 57.6'sını da finansal olmayan kuruluşların borcu oluşturdu.Aynı dönemde 7.8 milyar dolarlık kısa vadeli toplam kredi borcunun yüzde 76.2'sini finansal kuruluşların, yüzde 23.8'ini de finansal olmayan kuruluşların borcu oluşturdu.

 


Kaynak: DHA

Ekonomi Manşet

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