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Gelir İdaresi Başkanlığı, Merkez Bankası, Ekonomi

MB/Özbaş: Daha doğru analizler yapmak mümkün olacak

Merkez Bankası Başkan Yardımcısı Oğuzhan Özbaş, firmaların doğrudan bildirimleri ve Gelir İdaresi Başkanlığı (GİB) kayıtlarının kullanılmaya başlanmasıyla, ödemeler dengesinde hizmet kaleminin mevcut haline göre çok daha ayrıntılı bir şekilde gösterileceğini, bu istatiklerle daha doğru...

11.03.2020 17:59 | Son Güncelleme: 11.03.2020 17:59
MB/Özbaş: Daha doğru analizler yapmak mümkün olacak

Merkez Bankası Başkan Yardımcısı Oğuzhan Özbaş, firmaların doğrudan bildirimleri ve Gelir İdaresi Başkanlığı (GİB) kayıtlarının kullanılmaya başlanmasıyla, ödemeler dengesinde hizmet kaleminin mevcut haline göre çok daha ayrıntılı bir şekilde gösterileceğini, bu istatiklerle daha doğru analizler yapmak mümkün olacağını söyledi.

Özbaş'ın twiter üzerinden video yolu ile yaptığı açıklamaya göre, uluslararası hizmet ticareti verilerinin hazırlanmasında bu zamana kadar ağırlıklı olarak bankacılık sisteminden gelen idari toplulaştırılmış veriler kullanılıyordu.

TÜİK tarafından yayımlanan yeni istatistiklerin hesaplanmasında ise firmaların doğrudan bildirimleri ve GİB kayıtları kullanılıyor."Bu sayede artık hizmet ihracat ve ithalatı hakkında tüm hizmet türleri ve ülke kırılımları seviyesinde ayrıntılı veriye sahibiz" diyen Özbaş, şu konuların altını çizdi:

"Aynı zamanda uluslararası hizmet ticareti TCMB tarafından yayımlanan ödemeler dengesi tablosunun da önemli bir başlığı. Uluslararası standartlara uygun olarak hesaplanan hizmet ticareti istatistikleri bu yönüyle ödemeler dengesi tablomuzun hizmet kaleminin yeni veri kaynağını da oluşturacak. Böylece hizmetler kalemi mevcut haline göre çok daha ayrıntılı bir şekilde gösterilecek." (Fotoğraflı)


Kaynak: DHA

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