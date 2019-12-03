“MB’nin indirim kararı yılsonu büyümesine pozitif etki edecek”
Türkiye İstatistik Kurumu'nun açıkladığı üçüncü çeyrek büyüme rakamlarını değerlendiren MÜSİAD Bursa Başkanı Nihat Alpay, "Merkez Bankası'nın faize yönelik alacağı indirim kararı yılsonu büyüme rakamlarına pozitif etki edecektir" dedi.
03.12.2019 14:37 | Son Güncelleme: 03.12.2019 14:37
Türkiye İstatistik Kurumu'nun açıkladığı üçüncü çeyrek büyüme rakamlarını değerlendiren MÜSİAD Bursa Başkanı Nihat Alpay, "Merkez Bankası'nın faize yönelik alacağı indirim kararı yılsonu büyüme rakamlarına pozitif etki edecektir" dedi.
Kaynak: Dunya.com