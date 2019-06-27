MB’nin ihtiyat akçesi bütçeye aktarılacak
Hazine ve Maliye Bakanlığı, TCMB'nin ihtiyat akçesini bütçeye aktarmaya ve bazı vergilerde artış yoluna gitmeye hazırlanıyor.
Hazine ve Maliye Bakanlığı, TCMB'nin ihtiyat akçesini bütçeye aktarmaya ve bazı vergilerde artış yoluna gitmeye hazırlanıyor. Bütçede gider azaltıcı önlemler de değerlendirilirken, gelir artırıcı önlemler arasında lüks konutta vergi artışının da yer alması öngörülüyor.
Kaynak: Dunya.com
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