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Merkez Bankası, TCMB, Ekonomi

MB MKK'nın "Kitle Fonlama Sistemi Faaliyeti"ni onayladı

Merkez Bankası(TCMB), Merkezi Kayıt Kuruluşu'nun (MKK) "Kitle Fonlama Sistemi Faaliyeti"nin MKK'nın gerçekleştirebileceği diğer faaliyetler çerçevesinde onaylanmasına karar verdi.

20.03.2020 08:54 | Son Güncelleme: 20.03.2020 08:54
MB MKK'nın

Merkez Bankası(TCMB), Merkezi Kayıt Kuruluşu'nun (MKK) "Kitle Fonlama Sistemi Faaliyeti"nin MKK'nın gerçekleştirebileceği diğer faaliyetler çerçevesinde onaylanmasına karar verdi.

Merkez Bankası'nın Resmi Gazete'de yayımlanan ilgili tebliğinde şöyle denildi:

"Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş.'nin "Kitle Fonlama Sistemi Faaliyeti"nin MKK'nın gerçekleştirebileceği diğer faaliyetler çerçevesinde onaylanmasına ve menkul kıymet mutabakat sistemi işletmek üzere 12/6/2015 tarih ve 10160/19759 sayılı Karar ile MKK'ya verilmiş olan faaliyet izni kapsamına alınmasına 20/6/2013 tarih ve 6493 sayılı Ödeme ve Menkul Kıymet Mutabakat Sistemleri, Ödeme Hizmetleri ve Elektronik Para Kuruluşları Hakkında Kanun ile 28/6/2014 tarih ve 29044 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren Ödeme ve Menkul Kıymet Mutabakat Sistemlerinin Faaliyetleri Hakkında Yönetmeliğin 17 nci maddesi uyarınca karar verildi."

 


Kaynak: DHA

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Ekonomi Manşet

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