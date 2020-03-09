SON DAKİKA ANA SAYFA MANŞETLER SPOR EKONOMİ FİNANS MAGAZİN DÜNYA TÜM HABERLER
Canlı Borsa Finans Ekonomi Haberler Yazarlar Borsa Döviz Altın Kripto Paralar Faiz Dış Piyasalar Akaryakıt
Haberler ›› Ekonomi ›› MB kredilerin yönlendirmesi için ZK düzenlemeleri yaptı - Ekonomi
Merkez Bankası, Ekonomi

MB kredilerin yönlendirmesi için ZK düzenlemeleri yaptı

Merkez Bankası kredilerin sürdürülebilir büyümeyi destekleyecek alanlara yönlendirmesini amaçlayan zorunlu karşılık (ZK) düzenlemeleri yaptı.

09.03.2020 08:23 | Son Güncelleme: 09.03.2020 08:23
MB kredilerin yönlendirmesi için ZK düzenlemeleri yaptı

Merkez Bankası kredilerin sürdürülebilir büyümeyi destekleyecek alanlara yönlendirmesini amaçlayan zorunlu karşılık (ZK) düzenlemeleri yaptı.

Merkez Bankası'nın Resmi Gazete'de yayımlanan açıklamasında, "Son dönemde tüketici kredilerindeki belirgin artışın, büyüme kompozisyonu, enflasyon ve dış denge üzerinde yaratabileceği etkiler ile yabancı para nakdi kredilerin erken kapatılması veya vadesinden önce yapılandırılması amacıyla kullandırılan Türk lirası kredilerin kredi büyümesinde yol açtığı artış dikkate alınarak mevcut zorunlu karşılık düzenlemesinde bazı değişiklikler yapılmasına karar verilmiştir" denildi ve eklendi:

"Yeni uygulamanın, kredi arzının tüketimden ziyade sürdürülebilir büyümeyi destekleyecek verimli ve üretim odaklı sektörlere yönlendirilmesine, cari işlemler dengesinin olumlu etkilenmesine ve finansal istikrarın desteklenmesine katkı sağlayacağı değerlendirilmektedir. Söz konusu değişiklikler, tesisi 20 Mart 2020 tarihinde başlayacak olan 6 Mart 2020 tarihli yükümlülük döneminden itibaren geçerli olacaktır."Açıklamaya göre, yıllık reel kredi büyüme oranı;Yüzde 15'in üzerinde olan bankalar için; selektif sektörlere kullandırılan 2 yıldan uzun vadeli krediler ile 5 yıl ve daha uzun vadeli konut kredileri reel değişimlerinin tamamı büyüme oranı formülünün pay kısmından düşülerek hesaplanan uyarlanmış reel kredi büyüme oranının yüzde 15'in altında olması,Yüzde 15'in altında olan bankalar için; 5 yıl ve daha uzun vadeli konut kredileri dışında kalan bireysel kredi reel değişiminin yüzde 75'i ve yabancı para nakdi kredilerin erken kapatılması veya vadesinden önce yapılandırılması amacıyla 9 Mart 2020 tarihinden itibaren kullandırılan Türk lirası kredilerin tamamı büyüme oranı formülünün pay kısmından düşülerek hesaplanan uyarlanmış reel kredi büyüme oranının yüzde 5'in üzerinde olması,durumunda zorunlu karşılık teşviklerinden yararlanılabilecek.

Merkez Bankası'nın belirlediği sektörler ise tarım, ormancılık, balıkçılık, madencilik, taş ocakçılığı, imalat, elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme üretimi ve dağıtımı, ulaştırma, depolama, konaklama, yiyecek hizmeti faaliyetleri, bilgi ve iletişim oldu. İmalat sektöründe tütün ve alkol kapsam dışı bırakıldı.


Kaynak: DHA

Paylaş
Google'da Takip Et Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş! Instagram Sayfası

Manşet

Haberler

Yoldan geçen adamın Arapça sözlerini anlayan dönerci, bıçağına sarıldı Ekonomi
Yoldan geçen adamın Arapça sözlerini anlayan dönerci, bıçağına sarıldı
Yeni partinin kuruluşuna günler kala, Gül ve Babacan'ın yolları ayrıldı: Kandırıldık Ekonomi
Yeni partinin kuruluşuna günler kala, Gül ve Babacan'ın yolları ayrıldı: Kandırıldık
Babacan, partisini Çarşamba günü kuruyor! Partinin ismi belli oldu Ekonomi
Babacan, partisini Çarşamba günü kuruyor! Partinin ismi belli oldu
Rejim, anlaşmanın ardından defalarca ateşkes ihlali gerçekleştirdi Ekonomi
Rejim, anlaşmanın ardından defalarca ateşkes ihlali gerçekleştirdi
Her sabah dut pekmezi yiyen Erdoğan'a Putin kendi kahvaltısını önerdi Ekonomi
Her sabah dut pekmezi yiyen Erdoğan'a Putin kendi kahvaltısını önerdi
Elazığ depremini 3 ay önceden bilen Naci Görür'den Marmara uyarısı Ekonomi
Elazığ depremini 3 ay önceden bilen Naci Görür'den Marmara uyarısı
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Politika Mahir Ünal Hulusi Akar James Jeffrey Abdülhamit Gül Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Prenses Dilek Yaman Defne Samyeli Müslüm Gürses
Spor Falcao Tamer Tuna Fatih Terim Bülent Uygun Sergen Yalçın
Daha Fazla Adana İtalya Avrupa Sivasspor
Şu an buradasınız: MB kredilerin yönlendirmesi için ZK düzenlemeleri yaptı - Ekonomi
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 9.3.2020 08:33:11. #1.15#