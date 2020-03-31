MB, koronavirüsle ilgili ilave tedbirleri açıkladı
Merkez Bankası, koronavirüs salgınının Türkiye ekonomisi üzerindeki olumsuz etkilerinin sınırlandırılması amacıyla ilave tedbirler açıkladı.
31.03.2020 12:13 | Son Güncelleme: 31.03.2020 12:28
Merkez Bankası, koronavirüs salgınının Türkiye ekonomisi üzerindeki olumsuz etkilerinin sınırlandırılması amacıyla ilave tedbirler açıkladı.
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Kaynak: Dunya.com