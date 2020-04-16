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Merkez Bankası, Türkiye, İzmir, Ekonomi

MB-Konut fiyatları Şubat'ta yıllık reel yüzde 1.40 yükseldi

Türkiye genelinde konut fiyatları Şubat ayında yıllık bazda reel olarak yüzde 1.40 yükseldi.

16.04.2020 14:47 | Son Güncelleme: 16.04.2020 14:47
MB-Konut fiyatları Şubat'ta yıllık reel yüzde 1.40 yükseldi

Türkiye genelinde konut fiyatları Şubat ayında yıllık bazda reel olarak yüzde 1.40 yükseldi.

Merkez Bankası'nın Konut Fiyat Endeksi (KFE) verilerine göre, konut fiyatarı Şubat'ta aylık bazda yüzde 2.30 ve yıllık bazda nominal olarak yüzde 13.94 yükseldi.

Merkez Bankası verilerine göre, Türkiye'deki konutların kalite etkisinden arındırılmışfiyat değişimlerini izlemek amacıyla hesaplanan Konut Fiyat Endeksi Şubat ayında bir önceki aya göre yüzde 2.30 artışla 123.71 düzeye çıktı.KFE kapsamında üç büyük ilin konut fiyat endekslerindeki gelişmeler değerlendirildiğinde, Şubat'ta, konut fiyatları aylık bazda İstanbul, Ankara ve İzmir'de sırasıyla yüzde 2.18, 2.21 ve 2.45 düzelerinde yükseldi.

Konut fiyatları yıllık bazda da İstanbul, Ankara ve İzmir'de sırasıyla yüzde 10.12, 13.00 ve 15.94 yükseldi. (Grafik - Tablo)


Kaynak: DHA

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