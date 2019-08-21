MB-Konut fiyat endeksi Haziran'da reel olarak yıllık yüzde 12.10 azaldı

21.08.2019 15:52

Konut fiyat endeksi (KFE) Haziran'da aylık bazda yüzde 0.74 ve yıllık bazda nominal olarak yüzde 1.72 artarken, yıllık bazda reel olarak yüzde 12.10 düştü.

Merkez Bankası'na göre;

"Türkiye'deki konutların gözlemlenebilen özelliklerinin zaman içinde kontrol edilerek, kalite etkisinden arındırılmış fiyat değişimlerini izlemek amacıyla hesaplanan KFE (2017=100), 2019 Haziran ayında geçen aya göre yüzde 0.74 artışla 111 puana yükseldi. Bunun yanında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 1.72 artan KFE, aynı dönemde reel olarak yüzde 12.10 azaldı.

"Üç büyük ilin konut fiyat endekslerindeki gelişmeler değerlendirildiğinde, 2019 yılı Haziran ayında geçen aya göre İstanbul, Ankara ve İzmir'de sırasıyla yüzde 0.11, 0.84 ve 0.56 artış görüldü. Endeks değerleri geçen yılın aynı ayına göre, İstanbul ve Ankara'da sırasıyla yüzde 2.29 ve 0.73 oranlarında azalırken, İzmir'de yüzde 0.30 yükseldi." (Grafik)

Kaynak: DHA