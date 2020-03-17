MB-Kısa vadeli dış borçlar Ocak sonunda 123.6 milyar dolar Kısa vadeli dış borç stoku, Ocak sonu itibarıyla, 123.6 milyar dolar ile 2019 yıl sonuna göre önemli bir değişiklik göstermedi.

Kısa vadeli dış borç stoku, Ocak sonu itibarıyla, 123.6 milyar dolar ile 2019 yıl sonuna göre önemli bir değişiklik göstermedi.

Merkez Bankası verilerine göre Ocak sonu itibarıyla, orijinal vadesine bakılmaksızın vadesine 1 yıl veya daha az kalmış dış borç verisi kullanılarak hesaplanan kalan vadeye göre kısa vadeli dış borç stoku, 172.3 milyar dolar düzeyinde gerçekleşti.

Bu dönemde, bankalar kaynaklı kısa vadeli dış borç stoku yüzde 1.0 artarak 56.8 milyar dolara çıkarken, diğer sektörlerin kısa vadeli dış borç stoku yüzde 1.0 azalarak 58.4 milyar dolara geriledi.Bankaların yurt dışından kullandıkları kısa vadeli krediler, 2019 yıl sonuna göre yüzde 11.3 azalarak 6.9 milyara geriledi. Banka hariç yurt dışı yerleşiklerin döviz tevdiat hesabı yüzde 0.1 azalarak 21.1 milyar dolara, yurt dışı yerleşik bankaların mevduatı da yüzde 0.7 azalışla 13.6 milyar dolara düştü.Yurt dışı yerleşiklerin TL cinsinden mevduatları geçen yıl sonuna göre yüzde 11.5 artışla 15.2 milyar dolara yükseldi.Diğer sektörler altında yer alan ithalat borçları, 2019 yıl sonuna göre yüzde 0.5 artarak 50.9 milyar dolara çıktı.Borçlu bazında incelendiğinde, tamamı kamu bankalarından oluşan kamu sektörünün kısa vadeli borcu 2019 yıl sonuna göre yüzde 7.7 artarak 23.4 milyar dolara çıkarken, özel sektörün kısa vadeli dış borcu yüzde 1.8 azalarak 91.7 milyar dolara geriledi.Alacaklı bazında incelendiğinde, özel alacaklılar başlığı altındaki parasal kuruluşlara olan kısa vadeli borçlar yıl sonuna göre yüzde 0.8 artarak 46.0 milyar dolara çıkarken, parasal olmayan kuruluşlara olan borçlar yüzde 0.4 azalarak 77.1 milyar dolara geriledi.Kısa vadeli tahvil ihraçları 2019 yıl sonuna göre önemli bir değişiklik göstermeyerek 67 milyon dolarda, resmi alacaklılara olan kısa vadeli borçlar 384 milyon dolarda kaldı.Kısa vadeli dış borç stokunun döviz kompozisyonu yüzde 48.8'i dolar, yüzde 30.0'u euro, yüzde 13.8'i TL ve yüzde 7.4'ü diğer döviz cinslerinden oluştu.Orijinal vadesine bakılmaksızın vadesine 1 yıl veya daha az kalmış dış borç verisi kullanılarak hesaplanan kalan vadeye göre 172.3 milyar dolar olan kısa vadeli dış borç stokunun 18.8 milyar dolarlık kısmı, Türkiye'de yerleşik bankaların ve özel sektörün yurt dışı şubeleri ile iştiraklere olan borçlarından oluştu.

Borçlu bazında değerlendirildiğinde, toplam stok içinde kamu sektörünün yüzde 18.6. Merkez Bankası'nın yüzde 4.9, özel sektörün ise yüzde 76.5 paya sahip olduğu gözlenmektedir.

Kaynak: DHA