HABER SON DAKİKA MANŞETLER SPOR EKONOMİ FİNANS MAGAZİN DÜNYA TÜM HABERLER
Canlı Borsa Finans Ekonomi Haberler Yazarlar Borsa Döviz Altın Kripto Paralar Faiz Dış Piyasalar Akaryakıt

MB-Kısa vadeli dış borçlar ilk çeyrekte yüzde 4.0 azaldı

Kısa vadeli dış borç stoku, Mart sonu itibarıyla, 2019 yıl sonuna göre yüzde 4.0 azalışla 118.7 milyar dolara geriledi.

MB-Kısa vadeli dış borçlar ilk çeyrekte yüzde 4.0 azaldı
20.05.2020 10:33 | Son Güncelleme: 20.05.2020 10:33

Kısa vadeli dış borç stoku, Mart sonu itibarıyla, 2019 yıl sonuna göre yüzde 4.0 azalışla 118.7 milyar dolara geriledi.

Merkez Bankası verilerine göre bu dönemde, bankalar kaynaklı kısa vadeli dış borç stoku yüzde 4.2 azalarak 53.8 milyar dolara, diğer sektörlerin kısa vadeli dış borç stoku da yüzde 4.2 azalarak 56.6 milyar dolara indi.

Bankaların yurt dışından kullandıkları kısa vadeli krediler, 2019 yıl sonuna göre yüzde 12.7 azalarak 6.8 milyar dolara geriledi.Banka dışındaki yurt dışı yerleşiklerin döviz tevdiat hesabı ise önemli bir değişiklik göstermeyerek 21.1 milyar dolarda kalırken, yurt dışı yerleşik bankaların mevduatı da yüzde 17.5 azalışla 11.3 milyar dolara düştü.Buna karşılık, yurt dışı yerleşiklerin lira cinsinden mevduatları geçen yıl sonuna göre yüzde 7.4 artışla 14.6 milyar dolara çıktı.Diğer sektörler altında yer alan ithalat borçları 2019 yıl sonuna göre yüzde 2.1 azalarak 49.6 milyar dolar düzeyine düştü.Tamamı kamu bankalarından oluşan kamu sektörünün kısa vadeli borcu 2019 yıl sonuna göre yüzde 3.4 artarak 25.9 milyar dolara çıkerken, özel sektörün kısa vadeli dış borcu yüzde 6.3 azalarak 84.5 milyar dolara indi.Özel alacaklılar başlığı altındaki parasal kuruluşlara olan kısa vadeli borçlar yıl sonuna göre yüzde 5.9 azalarak 43.1 milyar dolara, parasal olmayan kuruluşlara olan borçlar yüzde 2.9 azalarak 75.2 milyar dolara geriledi.Bu çerçevede, 2019 yıl sonunda 67 milyon dolar olan kısa vadeli tahvil ihraçları yüzde 77.6 artışla Mart sonunda 119 milyon dolara çıktı. Aynı dönemde resmi alacaklılara olan kısa vadeli borçlar 375 milyon dolar olarak gerçekleşti.Kısa vadeli dış borç stokunun döviz kompozisyonu yüzde 48.7'si dolar, yüzde 29.8'i euro, yüzde 13.9'u lira ve yüzde 7.6'sı diğer döviz cinslerinden oluştu.Mart sonu itibarıyla, orijinal vadesine bakılmaksızın vadesine 1 yıl veya daha az kalmış dış borç verisi kullanılarak hesaplanan kalan vadeye göre kısa vadeli dış borç stoku 168.9 milyar dolar düzeyinde gerçekleşti. Söz konusu stokun 17.8 milyar ABD dolarlık kısmı Türkiye'de yerleşik bankaların ve özel sektörün yurt dışı şubeleri ile iştiraklere olan borçlarından oluşuyor.

Toplam stok içinde kamu sektörü yüzde 23.0, Merkez Bankası yüzde 5.0, özel sektör de yüzde 72.0 paya sahip bulunuyor.


Kaynak: DHA

Ekonomi Manşet

Haberler

Son Dakika: TCMB ile Katar Merkez Bankası arasındaki swap anlaşmasının tutarı 15 milyar dolara yükseltildi Ekonomi
Son Dakika: TCMB ile Katar Merkez Bankası arasındaki swap anlaşmasının tutarı 15 milyar dolara yükseltildi
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasıyla 800'den fazla ürüne ilave gümrük vergisi geldi Ekonomi
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasıyla 800'den fazla ürüne ilave gümrük vergisi geldi
Türkiye'nin 70 yıllık rüyası olan Ilısu Barajı'nda elektrik üretimi başladı Ekonomi
Türkiye'nin 70 yıllık rüyası olan Ilısu Barajı'nda elektrik üretimi başladı
Burs ve krediler, öğrencilerin hesaplarına bayram öncesi yatmaya başladı Ekonomi
Burs ve krediler, öğrencilerin hesaplarına bayram öncesi yatmaya başladı
Metrekaresi 20 günde dokunan Çan halısına yurt dışından talep yağıyor Ekonomi
Metrekaresi 20 günde dokunan Çan halısına yurt dışından talep yağıyor
Pastanelerin bayram öncesi siparişleri koronavirüs nedeniyle düştü Ekonomi
Pastanelerin bayram öncesi siparişleri koronavirüs nedeniyle düştü
Geçen sene 75 liradan satılan balın kilosu bu sene 100 lira olacak
Geçen sene 75 liradan satılan balın kilosu bu sene 100 lira olacak
Kapış kapış satılan Hasanağa enginarları, üreticisine dönümünden 15 bin lira kazandırıyor
Kapış kapış satılan Hasanağa enginarları, üreticisine dönümünden 15 bin lira kazandırıyor
ÇAYKUR, yaş çay alımına yarın başlıyor
ÇAYKUR, yaş çay alımına yarın başlıyor
Market, bakkal, manav ve kasaplar bugün ve yarın saat 10.00-16.00 arasında açık olacak
Market, bakkal, manav ve kasaplar bugün ve yarın saat 10.00-16.00 arasında açık olacak
Haftaya düşüşle başlayan dolar, 6,88'den işlem görüyor
Haftaya düşüşle başlayan dolar, 6,88'den işlem görüyor
Altının gram fiyatı 385,5 liradan işlem görüyor
Altının gram fiyatı 385,5 liradan işlem görüyor
Türkiye'de sadece Samsun'da yetişen Nebiyan fasulyesi pazara inmeden tarlada satılıyor
Türkiye'de sadece Samsun'da yetişen Nebiyan fasulyesi pazara inmeden tarlada satılıyor
Son dakika: Hassas Güdüm Kiti-84 Lazer Arayıcı Başlık'ın test atışları başarıyla gerçekleştirildi
Son dakika: Hassas Güdüm Kiti-84 Lazer Arayıcı Başlık'ın test atışları başarıyla gerçekleştirildi
Altının kilogramı 388 bin 300 liraya yükseldi
Altının kilogramı 388 bin 300 liraya yükseldi
Son Dakika: Benzine 13, motorine ise 8 kuruş zam geldi
Son Dakika: Benzine 13, motorine ise 8 kuruş zam geldi
Havacılık devi Emirates 30 bin kişiyi işten çıkaracak
Havacılık devi Emirates 30 bin kişiyi işten çıkaracak
ÇAYKUR, beyaz çayın kilosunu 575 liradan alacak
ÇAYKUR, beyaz çayın kilosunu 575 liradan alacak
Bölge insanının geçim kaynağı! İşte Türkiye'nin büyükbaş hayvan ihtiyacını karşılayan ilimiz
Bölge insanının geçim kaynağı! İşte Türkiye'nin büyükbaş hayvan ihtiyacını karşılayan ilimiz
Türkiye'nin 70 yıllık rüyası olan Ilısu Barajı'nda elektrik üretimi yarın başlıyor
Türkiye'nin 70 yıllık rüyası olan Ilısu Barajı'nda elektrik üretimi yarın başlıyor
Kılıçdaroğlu, hükümete 16 maddelik öneride bulundu: Ekonomik buhrandan bu şekilde çıkarız
Kılıçdaroğlu, hükümete 16 maddelik öneride bulundu: Ekonomik buhrandan bu şekilde çıkarız
Ekonomistler Merkez Bankası'ndan ortalama 50 baz puan faiz indirimi bekliyor
Ekonomistler Merkez Bankası'ndan ortalama 50 baz puan faiz indirimi bekliyor
Milyonlarca araç sahibini ilgilendiriyor! 30 TL ücretle aylık kasko uygulaması başladı
Milyonlarca araç sahibini ilgilendiriyor! 30 TL ücretle aylık kasko uygulaması başladı
Türkiye'deki bir restoranda normalleşme süreci için alınan önlemler ilk kez görüldü
Türkiye'deki bir restoranda normalleşme süreci için alınan önlemler ilk kez görüldü
Kültür ve Turizm Bakanı: Bodrum Kalesi'ni haziran sonunda Sümela Manastırı'nı da haziran sonu temmuz başı gibi açacağız
Kültür ve Turizm Bakanı: Bodrum Kalesi'ni haziran sonunda Sümela Manastırı'nı da haziran sonu temmuz başı gibi...
Otobüs firmaları uçaklarda olduğu gibi erken alınan biletleri ucuza satmak istiyor
Otobüs firmaları uçaklarda olduğu gibi erken alınan biletleri ucuza satmak istiyor
Temassız tatil nasıl mümkün olacak? İşte otellerin açılmasına günler kala merak edilen her şey
Temassız tatil nasıl mümkün olacak? İşte otellerin açılmasına günler kala merak edilen her şey
Maskede 1 TL tavanı delindi! Fırsatçılar fiyatı artırmanın yolunu yine buldu
Maskede 1 TL tavanı delindi! Fırsatçılar fiyatı artırmanın yolunu yine buldu
Yüzde 15 artan asgari ücretin alım gücü yılın yarısı gelmeden düştü
Yüzde 15 artan asgari ücretin alım gücü yılın yarısı gelmeden düştü
CHP, koronavirüsün ekonomik hayata etkilerini azaltmak için kanun teklifi verdi
CHP, koronavirüsün ekonomik hayata etkilerini azaltmak için kanun teklifi verdi
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Meral Akşener Mustafa Destici Adil Karaismailoğlu Mehmet Cahit Turhan Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Neva Ebru Şallı Burcu Esmersoy Kenan İmirzalıoğlu
Spor İlhan Cavcav Sergen Yalçın Hikmet Karaman Kenan Sofuoğlu Robert Prosinecki
Daha Fazla Kadın 19 Mayıs Türk Lirası Çin Halk Cumhuriyeti
Şu an buradasınız: MB-Kısa vadeli dış borçlar ilk çeyrekte yüzde 4.0 azaldı - Ekonomi
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 20.5.2020 10:34:05. #1.15#
title