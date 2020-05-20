MB-Kısa vadeli dış borçlar ilk çeyrekte yüzde 4.0 azaldı Kısa vadeli dış borç stoku, Mart sonu itibarıyla, 2019 yıl sonuna göre yüzde 4.0 azalışla 118.7 milyar dolara geriledi.

Kısa vadeli dış borç stoku, Mart sonu itibarıyla, 2019 yıl sonuna göre yüzde 4.0 azalışla 118.7 milyar dolara geriledi.

Merkez Bankası verilerine göre bu dönemde, bankalar kaynaklı kısa vadeli dış borç stoku yüzde 4.2 azalarak 53.8 milyar dolara, diğer sektörlerin kısa vadeli dış borç stoku da yüzde 4.2 azalarak 56.6 milyar dolara indi.

Bankaların yurt dışından kullandıkları kısa vadeli krediler, 2019 yıl sonuna göre yüzde 12.7 azalarak 6.8 milyar dolara geriledi.Banka dışındaki yurt dışı yerleşiklerin döviz tevdiat hesabı ise önemli bir değişiklik göstermeyerek 21.1 milyar dolarda kalırken, yurt dışı yerleşik bankaların mevduatı da yüzde 17.5 azalışla 11.3 milyar dolara düştü.Buna karşılık, yurt dışı yerleşiklerin lira cinsinden mevduatları geçen yıl sonuna göre yüzde 7.4 artışla 14.6 milyar dolara çıktı.Diğer sektörler altında yer alan ithalat borçları 2019 yıl sonuna göre yüzde 2.1 azalarak 49.6 milyar dolar düzeyine düştü.Tamamı kamu bankalarından oluşan kamu sektörünün kısa vadeli borcu 2019 yıl sonuna göre yüzde 3.4 artarak 25.9 milyar dolara çıkerken, özel sektörün kısa vadeli dış borcu yüzde 6.3 azalarak 84.5 milyar dolara indi.Özel alacaklılar başlığı altındaki parasal kuruluşlara olan kısa vadeli borçlar yıl sonuna göre yüzde 5.9 azalarak 43.1 milyar dolara, parasal olmayan kuruluşlara olan borçlar yüzde 2.9 azalarak 75.2 milyar dolara geriledi.Bu çerçevede, 2019 yıl sonunda 67 milyon dolar olan kısa vadeli tahvil ihraçları yüzde 77.6 artışla Mart sonunda 119 milyon dolara çıktı. Aynı dönemde resmi alacaklılara olan kısa vadeli borçlar 375 milyon dolar olarak gerçekleşti.Kısa vadeli dış borç stokunun döviz kompozisyonu yüzde 48.7'si dolar, yüzde 29.8'i euro, yüzde 13.9'u lira ve yüzde 7.6'sı diğer döviz cinslerinden oluştu.Mart sonu itibarıyla, orijinal vadesine bakılmaksızın vadesine 1 yıl veya daha az kalmış dış borç verisi kullanılarak hesaplanan kalan vadeye göre kısa vadeli dış borç stoku 168.9 milyar dolar düzeyinde gerçekleşti. Söz konusu stokun 17.8 milyar ABD dolarlık kısmı Türkiye'de yerleşik bankaların ve özel sektörün yurt dışı şubeleri ile iştiraklere olan borçlarından oluşuyor.

Toplam stok içinde kamu sektörü yüzde 23.0, Merkez Bankası yüzde 5.0, özel sektör de yüzde 72.0 paya sahip bulunuyor.

Kaynak: DHA