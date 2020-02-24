MB-İmalat sanayi kapasite kullanım oranı yüzde 76'ya çıktı (2)
İmalat sanayi genelinde kapasite kullanım oranı (KKO), Şubat ayında, geçen aya göre 0.5 puan artarak yüzde 76.0 düzeyine yükseldi.
24.02.2020 10:36 | Son Güncelleme: 24.02.2020 10:36
İmalat sanayi genelinde kapasite kullanım oranı (KKO), Şubat ayında, geçen aya göre 0.5 puan artarak yüzde 76.0 düzeyine yükseldi. Merkez Bankası verilerine göre, mevsimsel etkilerden arındırılmış kapasite kullanım oranı (KKO-MA), bir önceki aya göre 0.8 puan artarak yüzde 76.6 düzeyine çıktı.
- İstanbul
Merkez Bankası açıklamasında, "2020 yılı Şubat ayında, imalat sanayinde faaliyet gösteren 1799 işyeri tarafından İktisadi Yönelim Anketi'ne verilen yanıtlar toplulaştırılarak değerlendirilmiştir" denildi. (Grafik)
- İstanbul
Kaynak: DHA