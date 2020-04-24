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Merkez Bankası, Ekonomi, Haber

MB-İmalat sanayi kapasite kullanım oranı 13.7 puan düştü

İmalat sanayi genelinde kapasite kullanım oranı (KKO), Nisan ayında, geçen aya göre 13.7 puan azalarak yüzde 61.6 düzeyine geriledi.

24.04.2020 10:13 | Son Güncelleme: 24.04.2020 10:13
MB-İmalat sanayi kapasite kullanım oranı 13.7 puan düştü

İmalat sanayi genelinde kapasite kullanım oranı (KKO), Nisan ayında, geçen aya göre 13.7 puan azalarak yüzde 61.6 düzeyine geriledi.

Merkez Bankası verilerine göre, aynı dönemde mevsimsel etkilerden arındırılmış kapasite kullanım oranı (KKO-MA), 14.3 puan azalarak yüzde 61.9 düzeyine indi.

Bu dönemde kapasite kullanım oranı;tüketim mallarında yüzde 73.6 düzeyinden, 15.2 puan düşüşle 5yüzde 58.4 düzeyine, dayanıklı tüketim mallarında yüzde 72.2 düzeyinden 21.0 puan düşüşle yüzde 51.2 düzeyine,dayanıksız tüketim mallarında yüzde 73.9 düzeyinden 14.1 puan düşüşle yüzde 59.8 düzeyine,ara mallarda yüzde 75.7 düzeyinden 10.2 puan düşüşle yüzde 65.5 düzeyine,

yatırım mallarında da yüzde 76.5 düzeyinden 25.1 puan düşüşle yüzde 51.4 düzeyine geriledi. (Grafik)


Kaynak: DHA

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