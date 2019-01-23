Mb: Fiyat İstikrarına Yönelik Riskler Devam Ediyor

Merkez Bankası, ithal girdi maliyetleri ve iç talep gelişmelerine bağlı olarak enflasyon görünümünde bir miktar iyileşme gözlenmesine karşın, "fiyat istikrarına yönelik risklerin devam ettiği" uyarısı yaptı.

Merkez Bankası'nın Para Politikası Kurulu Toplantı Özetleri'nde, "İthal girdi maliyetleri ve iç talep gelişmelerine bağlı olarak enflasyon görünümünde bir miktar iyileşme gözlenmekle birlikte fiyat istikrarına yönelik riskler devam etmektedir" denildi ve eklendi:

"Merkez Bankası fiyat istikrarı temel amacı doğrultusunda elindeki bütün araçları kullanmaya devam edecektir. Enflasyon beklentileri, fiyatlama davranışları, para politikası kararlarının gecikmeli etkileri, maliye politikasının dengelenme sürecine vereceği katkı ve enflasyonu etkileyen diğer unsurlardaki gelişmeler yakından izlenerek ihtiyaç duyulması halinde ilave parasal sıkılaştırma yapılabilecektir." - İstanbul

Kaynak: DHA