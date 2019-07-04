MB, fiyat gelişmeleri raporunu yayımladı
Merkez Bankası Haziran Ayı Fiyat Gelişmeleri Raporunda, "Tüketici enflasyonundaki yavaşlamanın ana belirleyicisi sebze ürünlerindeki görünüme bağlı olarak düşen işlenmemiş gıda fiyatları oldu.
Merkez Bankası Haziran Ayı Fiyat Gelişmeleri Raporunda, "Tüketici enflasyonundaki yavaşlamanın ana belirleyicisi sebze ürünlerindeki görünüme bağlı olarak düşen işlenmemiş gıda fiyatları oldu." denildi.
Kaynak: Dunya.com
134 yıllık aile mesleğinin son temsilcisi! El yapımı bıçakları 350 liradan başlayan fiyatlarla satıyor
Son Dakika Haberleri