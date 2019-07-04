MB, fiyat gelişmeleri raporunu yayımladı

Merkez Bankası Haziran Ayı Fiyat Gelişmeleri Raporunda, "Tüketici enflasyonundaki yavaşlamanın ana belirleyicisi sebze ürünlerindeki görünüme bağlı olarak düşen işlenmemiş gıda fiyatları oldu.

MB, fiyat gelişmeleri raporunu yayımladı

Merkez Bankası Haziran Ayı Fiyat Gelişmeleri Raporunda, "Tüketici enflasyonundaki yavaşlamanın ana belirleyicisi sebze ürünlerindeki görünüme bağlı olarak düşen işlenmemiş gıda fiyatları oldu." denildi.

Kaynak: Dunya.com

Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et