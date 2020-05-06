MB-Finansal kesim dışının döviz açığı 5.4 milyar dolar azaldı

Finansal kesim dışındaki firmaların döviz açıkları, Şubat'ta aylık bazda 5 milyar 446 milyon dolar azaldı.

Finansal kesim dışındaki firmaların döviz açıkları, Şubat'ta aylık bazda 5 milyar 446 milyon dolar azaldı.

Merkez Bankası'nın verilerine göre, bu dönemde finansal kesim dışındaki firmaların döviz varlıkları 3 milyar 106 milyon dolar artarken, yükümlülükleri 2 milyar 340 milyon dolar azaldı.

Böylece, Şubat'ta finansal kesim dışındaki firmaların net döviz pozisyonu açığı, Ocak dönemine göre 5 milyar 446 milyon dolar azalarak 170 milyar 434 milyon dolara geriledi.Bu dönemde yurt içinden sağlanan kısa vadeli krediler 127 milyon dolar, uzun vadeliler de 578 milyon dolar azaldı.Yurt dışından sağlanan kredilerde de, kısa vadeli olanlar 1 milyar 414 milyon dolar, uzun vadeliler 221 milyon doları azaldı.Finansal kesim dışındaki firmaların kısa vadeli varlıkları 108 milyar 730 milyon dolar, kısa vadeli yükümlülükleri 98 milyar 13 milyon dolar olarak gerçekleşti.Kısa vadeli net döviz pozisyonu fazlası ise 10 milyar 717 milyon dolar ile Ocak dönemine göre 4 milyar 457 milyon doları arttı.

Bu dönemde kısa vadeli yükümlülüklerin toplam yükümlülükler içindeki payı yüzde 33 düzeyindeydi. (Grafik)

Kaynak: DHA