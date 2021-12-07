Aralık MB faiz kararı ne zaman açıklanacak? Merkez Bankası faiz kararı hangi gün belli olacak? Faiz düşecek mi, artacak mı?
Kasım ayına ait enflasyon rakamları açıklanmasının ardından piyasalar şimdi de Merkez Bankası'nın açıklayacağı faiz kararına odaklandı. Bu kapsamda MB faiz kararı ne zaman? Merkez Bankası faiz kararı hangi gün belli olacak? sorularına yanıt aranıyor. Aralık ayı ile birlikte "Merkez Bankası faiz kararı ne zaman, hangi gün açıklanıyor? Faizler düşecek mi?" soruları artıyor.
MB faiz kararı ne zaman? Merkez Bankası faiz kararı hangi gün belli olacak? sorularının yanıtı gündemin merak edilen konuları arasında yer alıyor. Merkez Bankası bu ay toplanacak. Kurdaki oynaklık nedeniyle alınacak karar büyük önem taşırken geçen hafta Merkez'dan art arda dövize müdahale gelmişti. Faiz düşecek mi, artacak mı? sorusu bu nedenle sık sık araştırılıyor.
MB FAİZ KARARI NE ZAMAN?
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası 16 Aralık Perşembe günü toplanacak. PPK faiz kararı saat 14.00'te açıklanacak.
MERKEZ BANKASI BAŞKANI KAVCIOĞLU'NDAN DÖVİZE MÜDAHALE AÇIKLAMASI
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu, yatırımcılarla video konferans yöntemiyle bir araya geldi. Kavcıoğlu, "Mevcut para politikası duruşumuzun birikimli etkilerini 2022'nin ilk yarısında gözlemleyeceğiz. Merkez Bankası'nın döviz piyasasına müdahelesinin amacı piyasadaki likidite koşullarını desteklemeye ve oynaklığı gidermeye yöneliktir. Faiz indirimi için sınırlı alanımız kaldı, bu alanı büyük ölçüde bitirdiğimizi düşünüyorum. " dedi.
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