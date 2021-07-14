MB faiz kararı ne zaman açıklanacak? PPK toplantısı! Merkez Bankası faiz kararı açıklandı mı? Faiz oranı ne kadar oldu?

2021 Temmuz Merkez Bankası Toplantısı ile Merkez Bankası'nın faiz kararı belli olacak. Faiz artırımı ya da düşürümü kararını verecek olan Merkez Bankası, piyasaları doğrudan etkileyecek. Peki, MB faiz kararı ne zaman açıklanacak? Merkez Bankası faiz kararı ne zaman açıklanıyor? Merkez Bankası toplantısı ne zaman 2021? Merkez Bankası faiz kararı açıklandı mı? Faiz oranı ne kadar oldu?

MB faiz kararı ne zaman açıklanacak? Merkez Bankası faiz kararı ne zaman açıklanıyor? sorularının yanıtları merak ediliyor. Merkez Bankası toplantısı ile faiz kararı belli olacak. 7. ayın toplantısı ile beraber Merkez Bankası faiz kararı belli olacak ve piyasalar doğrudan etkilenecek. MB faiz kararı ne zaman açıklanacak?Merkez Bankası faiz kararı açıklandı mı? Faiz oranı ne kadar oldu?

MB FAİZ KARARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Merkez Bankası Temmuz ayı toplantısı için tarih belli oldu. Her ay Para Piyasası Kurulu tarafından değerlendirilen faiz kararı, Haziran ayı için sabit devam kararı almıştı. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası toplantısı 14 Temmuz günü gerçekleşecek ve karar saat 14.00'te açıklanacak.