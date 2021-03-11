MB faiz kararı ne zaman açıklanacak? Merkez Bankası toplantısı tarihleri: Faiz kararı ne olacak?

Merkez Bankası faiz kararı ne zaman, hangi gün açıklanacak? Sorusu merak ediliyor. Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası Para Politikası Toplantısı ve Merkez Bankası Mart ayı faiz kararı araştırılıyor. Peki, MB faiz kararı ne zaman açıklanacak? Merkez Bankası toplantısı tarihleri: Faiz kararı ne olacak?

Merkez Bankası faiz kararı merakla bekleniyor. Son olarak yurt içi piyasalara yön verecek olan PPK toplantısının gelecek hafta gerçekleşeceği bildirilmişti. Vatandaşlar 'Mart ayı Merkez Bankası faiz kararı ne zaman, hangi gün açıklanacak?' Sorusuna yanıt arıyor. İşte konuya ilişkin detaylar...

PARA POLİTİKASI KURULU (PPK)TOPLANTISI NE ZAMAN?

PPK toplantısı 18 Mart tarihinde gerçekleşecek.

MERKEZ BANKASI TOPLANTI TARİHLERİ

Para Politikası Kurulu Toplantı Kararı Para Politikası Kurulu Toplantı Özeti Enflasyon Raporu Finansal İstikrar Raporu 21 Ocak 2021 28 Ocak 2021 28 Ocak 2021 18 Şubat 2021 25 Şubat 2021 18 Mart 2021 25 Mart 2021 15 Nisan 2021 22 Nisan 2021 29 Nisan 2021 6 Mayıs 2021 11 Mayıs 2021 28 Mayıs 2021 17 Haziran 2021 24 Haziran 2021 14 Temmuz 2021 28 Temmuz 2021 29 Temmuz 2021 12 Ağustos 2021 19 Ağustos 2021 23 Eylül 2021 30 Eylül 2021 21 Ekim 2021 28 Ekim 2021 28 Ekim 2021 18 Kasım 2021 25 Kasım 2021 26 Kasım 2021 16 Aralık 2021 23 Aralık 2021 20 Ocak 2022 27 Ocak 2022 27 Ocak 2022 17 Şubat 2022 24 Şubat 2022 17 Mart 2022 24 Mart 2022

TCMB MERKEZ BANKASI MART AYI FAİZ KARARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

TCMB Merkez Bankası faiz kararı haftanın ilk günüyle beraber gündemdeki yerini aldı. Naci Ağbal göreve geldikten sonra iki ay faiz artırımına gidilmiş Ocak 2021'de ise faiz aynı seviyede tutulmuştu. Şubat ayında ise yeniden faizlerin yüzde 17'de sabit tutulmasına karar verilmişti.

Merkez Bankası Faiz kararı 18 Mart tarihinde gerçekleşecek toplantının ardından belli olacak.

Küresel piyasalar petrol fiyatlarındaki yükselişle yeni haftaya negatif bir başlangıç yaparken, bu haftanın gündeminde Avrupa Merkez Bankası'nın (ECB) faiz kararı, tahvil piyasasının seyri ve açıklanacak makroekonomik veriler olacak.

Suudi Arabistan Enerji Bakanlığının, petrol sevkiyatı açısından dünyanın en büyük limanlarından "Ras Tanura Limanı" ve Saudi Aramco tesislerine saldırılar düzenlendiğini bildirmesinin ardından petrol fiyatlarının yükseliş eğilimi ivme kazandı.

Geçen hafta yaklaşık yüzde 8 değer kazanarak 69,4 dolara çıkan Brent petrolün varil fiyatı, Suudi Arabistan'daki saldırıların ardından 71,1 dolarla Ocak 2020'den bu yana en yüksek seviyesini gördü.

Artan risk algısı nedeniyle Asya borsalarında satıcılı bir seyir izlenirken, ABD ve Avrupa'nın başlıca endekslerinin vadeli işlem kontratlarında da yüzde 1'e varan düşüşler görüldü. Altının ons fiyatı ise yüzde 0,4 değer kazanarak 1.708 dolara çıktı.

Küresel piyasalarda, aylardır gündemi meşgul eden ABD'nin 1,9 trilyon dolarlık ekonomik destek paketi, hafta sonu Senato'da kabul edildi.