MB faiz kararı ne zaman açıklanacak? Merkez Bankası toplantısı tarihleri: Faiz kararı ne olacak?
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MB faiz kararı ne zaman açıklanacak? Merkez Bankası toplantısı tarihleri: Faiz kararı ne olacak?

11.03.2021 11:13 | Son Güncelleme: 11.03.2021 11:16
MB faiz kararı ne zaman açıklanacak? Merkez Bankası toplantısı tarihleri: Faiz kararı ne olacak?

Merkez Bankası faiz kararı ne zaman, hangi gün açıklanacak? Sorusu merak ediliyor. Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası Para Politikası Toplantısı ve Merkez Bankası Mart ayı faiz kararı araştırılıyor. Peki, MB faiz kararı ne zaman açıklanacak? Merkez Bankası toplantısı tarihleri: Faiz kararı ne olacak?

Merkez Bankası faiz kararı merakla bekleniyor. Son olarak yurt içi piyasalara yön verecek olan PPK toplantısının gelecek hafta gerçekleşeceği bildirilmişti. Vatandaşlar 'Mart ayı Merkez Bankası faiz kararı ne zaman, hangi gün açıklanacak?' Sorusuna yanıt arıyor. İşte konuya ilişkin detaylar...

PARA POLİTİKASI KURULU (PPK)TOPLANTISI NE ZAMAN?

PPK toplantısı 18 Mart tarihinde gerçekleşecek.

MERKEZ BANKASI TOPLANTI TARİHLERİ

Para Politikası Kurulu Toplantı Kararı

Para Politikası Kurulu Toplantı Özeti

Enflasyon Raporu

Finansal İstikrar Raporu

21 Ocak 202128 Ocak 202128 Ocak 2021
18 Şubat 202125 Şubat 2021
18 Mart 202125 Mart 2021
15 Nisan 202122 Nisan 202129 Nisan 2021
6 Mayıs 202111 Mayıs 202128 Mayıs 2021
17 Haziran 202124 Haziran 2021
14 Temmuz 202128 Temmuz 202129 Temmuz 2021
12 Ağustos 202119 Ağustos 2021
23 Eylül 202130 Eylül 2021
21 Ekim 202128 Ekim 202128 Ekim 2021
18 Kasım 202125 Kasım 202126 Kasım 2021
16 Aralık 202123 Aralık 2021
20 Ocak 202227 Ocak 202227 Ocak 2022
17 Şubat 202224 Şubat 2022
17 Mart 202224 Mart 2022

TCMB MERKEZ BANKASI MART AYI FAİZ KARARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

TCMB Merkez Bankası faiz kararı haftanın ilk günüyle beraber gündemdeki yerini aldı. Naci Ağbal göreve geldikten sonra iki ay faiz artırımına gidilmiş Ocak 2021'de ise faiz aynı seviyede tutulmuştu. Şubat ayında ise yeniden faizlerin yüzde 17'de sabit tutulmasına karar verilmişti.

Merkez Bankası Faiz kararı 18 Mart tarihinde gerçekleşecek toplantının ardından belli olacak.

Küresel piyasalar petrol fiyatlarındaki yükselişle yeni haftaya negatif bir başlangıç yaparken, bu haftanın gündeminde Avrupa Merkez Bankası'nın (ECB) faiz kararı, tahvil piyasasının seyri ve açıklanacak makroekonomik veriler olacak.

Suudi Arabistan Enerji Bakanlığının, petrol sevkiyatı açısından dünyanın en büyük limanlarından "Ras Tanura Limanı" ve Saudi Aramco tesislerine saldırılar düzenlendiğini bildirmesinin ardından petrol fiyatlarının yükseliş eğilimi ivme kazandı.

Geçen hafta yaklaşık yüzde 8 değer kazanarak 69,4 dolara çıkan Brent petrolün varil fiyatı, Suudi Arabistan'daki saldırıların ardından 71,1 dolarla Ocak 2020'den bu yana en yüksek seviyesini gördü.

Artan risk algısı nedeniyle Asya borsalarında satıcılı bir seyir izlenirken, ABD ve Avrupa'nın başlıca endekslerinin vadeli işlem kontratlarında da yüzde 1'e varan düşüşler görüldü. Altının ons fiyatı ise yüzde 0,4 değer kazanarak 1.708 dolara çıktı.

Küresel piyasalarda, aylardır gündemi meşgul eden ABD'nin 1,9 trilyon dolarlık ekonomik destek paketi, hafta sonu Senato'da kabul edildi.

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