MB Enflasyon Raporu bilgilendirme toplantısı 30 Nisan'da Merkez Bankası'nın 2020 yılı ikinci Enflasyon Raporu bilgilendirme toplantısı 30 Nisan'da yapılacak.

Merkez Bankası'nın 2020 yılı ikinci Enflasyon Raporu bilgilendirme toplantısı 30 Nisan'da yapılacak.

Merkez Bankası'ndan yapılan açıklamaya göre, Covid-19 salgını nedeniyle alınan koruyucu önlemler kapsamında, Enflasyon Raporu 2020-II bilgilendirme toplantısı 30 Nisan Perşembe günü sanal ortamda gerçekleştirilecekMerkez Bankası Başkanı Murat Uysal'ın bir sunum yapacağı toplantı, Merkez Bankası'nın internet sitesinde ve Merkez Bankası'nın resmi Twitter ve YouTube hesaplarından canlı olarak yayımlanacak.

Kaynak: DHA