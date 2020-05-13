MB-Cari işlemler açığı 4 milyar 923 milyon dolara çıktı Türkiye'nin cari işlemler açığı Mart ayında, geçen yılın aynı dönemindeki 120 milyon dolardan, bu yıl 4 milyar 923 milyon dolara yükseldi.

Türkiye'nin cari işlemler açığı Mart ayında, geçen yılın aynı dönemindeki 120 milyon dolardan, bu yıl 4 milyar 923 milyon dolara yükseldi. Merkez Bankası'nın verilerine göre, "Bunun sonucunda on iki aylık cari işlemler fazlası, 1 milyar 463 milyon dolara geriledi.

Kaynak: DHA