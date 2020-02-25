MB Başkanı Uysal: Enflasyon kademeli olarak gerileyecek
Cari dengenin son bir yıllık dönemde önemli iyileşme kaydettiğini belirten Merkez Bankası Başkanı Uysal, "Enflasyonun yıl sonu tahminimize doğru kademeli olarak gerileyeceğini düşünüyoruz" dedi.
25.02.2020 19:26 | Son Güncelleme: 25.02.2020 19:26
Cari dengenin son bir yıllık dönemde önemli iyileşme kaydettiğini belirten Merkez Bankası Başkanı Uysal, "Enflasyonun yıl sonu tahminimize doğru kademeli olarak gerileyeceğini düşünüyoruz" dedi.
Kaynak: Dunya.com