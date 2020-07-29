MB Başkanı Uysal: "Ekonominin ve finansal piyasaların ihtiyacı ölçüsünde adımlarımızı,...
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Murat Uysal'ın konuşması ANKARA - Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Murat Uysal, bu yılın üçüncü enflasyon raporunun tanıtımı amacıyla düzenlenen toplantıda sunum yaptı.
29.07.2020 13:39 | Son Güncelleme: 29.07.2020 14:36
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Murat Uysal'ın konuşması ANKARA - Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Murat Uysal, bu yılın üçüncü enflasyon raporunun tanıtımı amacıyla düzenlenen toplantıda sunum yaptı. (8)
Kaynak: AA